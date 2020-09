Im Video: Der „schwimmende“ Apple Store Marina Bay Sands

Wer einen Blick in den in Singapur neu eröffneten Apple Store Marina Bay Sands werfen will, schaut sich das unten eingebettete 3-Minuten-Video an.

Das imposante Ladengeschäft hat am gestrigen Donnerstag eröffnet und beeindruckt in Form einer „schwimmenden“ Glaskugel in der Hafenbucht „Marina Bay“.

Apple hat im Vorfeld der Eröffnung bereits Bilder der Glaskonstruktion und aus dem Innenraum auf Wasserebene veröffentlicht, in dem Video ist nun auch der unterirdische Zugang über die angrenzende Ladenpassage zu sehen, zudem werden die unter der Kugel liegenden Verkaufs- und Besprechungsräume gezeigt.