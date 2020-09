Microsoft Xbox: Vorbestellung für neue Modelle ab 22. September

Microsoft nennt jetzt die offiziellen Starttermine und Preise für die neuen Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S. Beide Geräte werden vom 10. November an in Deutschland verfügbar sein. Vorbestellungen können bereits in knapp zwei Wochen vom 22. September an abgesetzt werden.

Als Preisempfehlung für Xbox Series X nennt Microsoft 499,99 Euro. Die kleinere, aber auch weniger leistungsfähige Xbox Series S geht mit einem Preisschild von 299,99 Euro ins Rennen.

Mit der Xbox Series X schraubt Microsoft die Leistungsfähigkeit seiner Konsolen weiter nach oben. Das Gerät ist mit 1 TB SSD-Speicher ausgestattet und setzt auf einen neuen Hauptprozessor mit 12 Teraflops Rechenleistung. In Verbindung mit kommenden Spielegenerationen verspricht der Hersteller Gaming mit mit bis zu 8K-Auflösung und 120 Bildern pro Sekunde.

Die kleinere Xbox Series S wurde Microsoft zufolge mit dem Wissen entwickelt, das der Preis einer Konsole für viele Nutzer ein entscheidender Faktor bei der Auswahl ist. Daher biete man mit der Xbox Series S einen günstigen Einstieg in das Gaming der nächsten Generation. Die Konsole biete im Vergleich mit der Vorgängergeneration schnellere Ladezeiten, höhere Bildraten und reichhaltige, dynamische Welten.