Singapur: Apples schwimmende Kugel öffnet am Donnerstag

Mit Apple Marina Bay Sands öffnet am Donnerstag einer der spektakulärsten Apple Stores weltweit. Das Ladengeschäft in Singapur erweckt den Eindruck einer schwimmenden Kugel im Wasser der Bucht Marina Bay.

Apple spricht mit Blick auf den neuen Store von seinem ehrgeizigsten Projekt in diesem Unternehmensbereich, das vollständig von Wasser umgeben einen 360-Grad-Panoramablick auf die Stadt und ihre spektakuläre Skyline gewährt.

Die Apple-Store-Kugel ist rundum verglast und besteht aus 114 Glasflächen, die von lediglich zehn schmalen Metallsäulen stabilisiert werden. Das Gebäude sei damit die erste vollverglaste Kuppelkonstruktion ihrer Art, die vollständig selbsttragend ist. Im Inneren sorgen metallene Blenden gleichermaßen für Sonnenschutz und einen eindrucksvollen nächtlichen Lichteffekt.

Die Verkaufsfläche befindet sich von Bäumen eingerahmt auf Wasserebene im Zentrum der Konstruktion sowie gemeinsam mit dem Zugang im Untergeschoss, in dem sich weitere Verkaufsflächen sowie ein Tagungsraum befinden. Für Fortbildungs- und sonstige Veranstaltungen ist Apple Marina Bay Sands zudem mit einer überdimensionalen Video-Leinwand und einem entsprechenden Forumsbereich ausgestattet.

Apple Marina Bay ist der dritte Apple Store in Singapur. Apple betont, dass das Unternehmen bereits seit 40 Jahren in dem Stadtstaat ansäßig ist. Eine Büro-Niederlassung war damals für die Fertigung von Hauptplatinen für den Apple II zuständig. Heute unterstütze man in Singapur mehr als 55.000 Arbeitsplätze rund um das Apple-Ökosystem.