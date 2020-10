Videoanekdote: Andy Miller über sein Aufnahmegespräch mit Steve Jobs

Das Video selbst ist zwar schon vom Januar, uns bislang aber noch nicht über den Weg gelaufen und zweifelsohne sehenswert. In dem 12 Minuten langen Clip „Wie sich ein Job-Interview mit Steve Jobs anfühlt“ erinnert sich der ehemalige Apple-Manager Andy Miller an seine erste Begegnungen mit dem Apple-Gründer.

Miller, der offenbar stets für eine augenzwinkernde Jobs-Anekdote zu haben ist und ebenfalls im vergangenen Jahr die Geschichte zum Besten gab, wie er Steve Jobs Laptop einmal versehentlich gestohlen hatte, unterhält auch im unten eingebetteten Video mit seiner kurzweiligen Anekdote.

Der ehemalige Chef des von Apple ins Leben gerufenen Werbe-Netzwerkes iAde erinnert sich an sein Aufnahmegespräch mit dem mittlerweile verstorbenen Firmengründer. Auf dieses hätten ihn damals mehrere Top-Manager Apples vorbereitet, die Miller samt Firma akquirieren wollten, den Deal jedoch erst unter Dach und Fach bringen konnten, wenn Jobs der Übernahme final zugestimmt hatte.

„You had to pass the Steve-Test“

Dieses OK würde es jedoch erst geben, wenn sich Miller in einem persönlichen Gespräch mit dem Apple Chef behauptet hatte. Wie unangenehm diese Gespräche werden konnten, die Jobs übrigens stets vor versammelter Mannschaft durchführte, fördert Miller im Video aus seinem Langzeitgedächtnis zutage. So gehörte zu den Aufnahmeritualen Jobs unter anderem ein bis zu 60-sekündiger, stiller Augenkontakt den Jobs nutzen, um potentiell Kandidaten zu Mustern und anschließend als Macher oder Depp zu klassifizieren.

Ebenfalls interessant: Das Elefantengedächtnis des Apple-Chefs, der sich in Smalltalk-Situationen kleinen Bruchstücke aus dem privaten Leben neuer Mitarbeiter erzählen ließ und diese, manchmal erst nach mehreren Monaten, plötzlich wieder heraus holte um mit diesen Druck aufzubauen. Seht am besten selbst:

Millers Firma Quattro Wireless wurde 2009 für $275 Millionen von Apple gekauft, anschließend unterstand Miller jobs persönlich.