Im Sommer 2024: Sky Stream kommt nach Deutschland

Nach der Markteinführung in Großbritannien und Irland wird der Pay-TV Sender Sky sein so genanntes „Sky Stream“-Angebot auch in Deutschland und in Österreich verfügbar machen. Während der Start hierzulande noch im Spätsommer erfolgen soll, ist die Markteinführung in Österreich für 2025 geplant.

Noch im Spätsommer 2024

Sky selbst positioniert Sky Stream als zentrale Lösung in einer Zeit von zunehmend fragmentierten Fernseh- und Streaming-Angeboten. Dabei ist Sky Stream nicht von vorhandenen Satellitenschüsseln abhängig, sondern empfängt alle Inhalte über das Internet.

Kernbestandteil des Sky Stream-Angebotes ist eine kompakte Streaming-Box, die eine zentrale Benutzeroberfläche anbietet, mit der Anwender auf die Inhalte verschiedenster TV-Streaming-Dienste und Anbieter zugreifen können.

Neben den Pay-TV-Inhalten von Sky selbst werden über Sky Stream auch Free-TV-Sender sowie Streaming-Anbieter wie Netflix, Disney+, Spotify und mehr offeriert. Sky Stream will wie Apple TV, Magenta TV oder Roku als Portal-Anbieter auftreten, der die Nutzung aller am Markt aktiven Wettbewerber so einfach wie möglich machen will.

Im Vereinigten Königreich wird Sky Stream dabei standardmäßig im Paket mit Netflix angeboten, wobei sich vorhandene Netflix-Konten übernehmen lassen, um nicht doppelt zu bezahlen.

Je nachdem, ob dann ein Vertrag mit Laufzeit oder flexibler Kündigungsfrist zum Monatsende gewählt wird, liegen die Kosten für Sky Stream dann umgerechnet zwischen 31 und 34 Euro pro Monat.

Die deutschen Preise für Sky Stream sind derzeit noch unbekannt, ebenso wie die Antwort auf die Frage, was nach der Einführung von Sky Stream mit dem Sky Q IPTV passieren wird. Auf Sky Q unterstützt Sky bereits Apple TV+, Netflix, Paramount +, Disney+, Prime Video, Spotify, DAZN und Amazon Music Unlimited.

Weitere Informationen zu Sky Stream sollen „frühzeitig vor dem Launch“ bekanntgegeben werden.