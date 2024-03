Die erste NAS-Familie von Ugreen: Ab morgen bei Kickstarter

Der bislang vor allem als Anbieter von Zubehör und Peripheriegeräten bekannte Händler Ugreen wird morgen in den Verkauf von Netzwerkspeichern einsteigen und dann mehrere NAS-Alternative zu den beiden dominierenden Marken Synology und Qnap anbieten, wenn es um Speicherlösungen im Heimnetzwerk geht.

Sechs Modelle im Anmarsch

Bereits Anfang des Jahres hat Ugreen angekündigt, mit insgesamt sechs Modellen in den deutschen Markt zu starten und plant das Interesse an der neuen Produktfamilie im Rahmen einer Kickstarter-Kampagne ausloten zu wollen, die morgen auf dem Portal zur Schwarmfinanzierung live gehen wird. Über die unterschiedlichen Konfigurationen der Geräte haben wir bereits geschrieben:

Ugreen wird seine NAS-Modelle dabei mit dem selbstgeschriebenen Betriebssystem Ugreen OS Pro auf den Markt bringen und so für eine echte Alternative in der Kategorie der Netzwerkspeicher sorgen.

Welche Fragen habt ihr?

Wir haben bereits ein Vorserienmodell zur Hand, können dieses wegen laufender Sperrfristen aber erst morgen berücksichtigen und dürfen daher in die Runde fragen: Gibt es hier Kriterien, Eckdaten und Software-Details, die euch besonders interessieren? Falls ja, könnt ihr uns konkrete Fragen gerne unten in den Kommentaren oder per E-Mail an [email protected] zukommen lassen; wir versuchen, diese dann bei der Vorstellung des Gerätes zu berücksichtigen.

Was beim ersten Blick auf das Ugreen-NAS festgestellt werden kann: Äußerlich machen die Geräte einen wertigen Eindruck. Die Festplatteneinschübe setzen auf einen einfachen Klickmechanismus, der keinen Schraubenzieher benötigt. Auf der Rückseite wird der Lüfter mit einem magnetischen Gitter abgedeckt, das zusätzlich vor Staub schützen soll.

Eigenes Betriebssystem Ugreen OS Pro

Sowohl auf der Vorder- als auch auf der Rückseite bietet die Hardware mehrere Ein- und Ausgänge, zu denen nicht nur die obligatorischen Ethernet- und USB-A-Ports gehören, sondern auch ein HDMI-Ausgang, ein Speicherkartenleseplatz und ein USB-C-Port.

Ebenfalls auffällig: Die Geräte integrieren ihre Netzteile nicht im System, sondern setzen den Einsatz eines externen Blocknetzteils voraus, das die ansonsten attraktive Optik leider etwas schmälert.

Wir warten jetzt erst mal darauf, dass die Festplatten-Tests durchlaufen und melden uns morgen mit einem ersten Eindruck des Betriebssystems und des gebotenen Funktionsumfangs zurück.