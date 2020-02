Im Clinch mit Apple: BlueMail-App zurück im Mac App Store

Mit BlueMail ist ein hierzulande weniger bekannter E-Mail-Client zurück im Mac App Store. Die Geschichte um die achtmonatige Auszeit der App ist eine Erwähnung wert und wohl längst noch nicht abgeschlossen. Die Entwickler unterstellen Apple, ihre App willkürlich aus dem App Store geworfen zu haben, nachdem sie dem Unternehmen eine Patentverletzung angekreidet haben. Apples im vergangenen Sommer vorgestelltes Feature „Mit Apple anmelden“, konkret die damit verbundene Möglichkeit, vollständig anonyme E-Mail-Adressen zu verwenden, kopiere eine patentierte BlueMail-Funktion.

In der Tat wurde die E-Mail-App wenige Tage nachdem ihre Entwickler Apple öffentlich die Patentverletzung vorgeworfen hatten, überraschend aus dem Mac App Store geworfen. Es ist daher zumindest nachvollziehbar, dass die BlueMail-Entwickler hier einen Zusammenhang konstruieren. Details rund um diese Maßnahme liegen ebenso wie konkrete Angaben zu den Gründen, die nun eine Rückkehr der App ermöglicht hatten, bislang nicht vor.

Die BlueMail-Entwickler geben sich dann auch weiter kämpferisch, und wollen ihre Klage gegen Apple aufrecht erhalten. In einer Pressemitteilung führen sie die erneute Freigabe ihrer App auf den Umstand zurück, dass sie Entwickler in einem offenen Brief dazu aufgefordert haben, gemeinsam gegen „unfaire Behandlung“ durch den Tech-Giganten vorzugehen.

Die App selbst sieht ihre Stärken in der Verfügbarkeit auf den wichtigsten Plattformen und der Möglichkeit, eine unbegrenzte Zahl von E-Mail-Konten in einem gemeinsamen Posteingang zu verwalten. Das Angebot ist für Privatnutzer kostenlos, Unternehmenskunden bezahlen für einen erweiterten Funktionsumfang ab 6 Dollar pro Monat aufwärts.