Ikuna: Mac-App startet Apps und arrangiert Fenster

Während unseres Tests war die junge Anwendung noch etwas unbeholfen auf den Füßen (was auch an der hier laufenden Beta von macOS Monterey liegen kann), wir behalten die App, die ihr hier kostenlos laden und selbst ausprobieren könnt, aber definitiv auf dem Radar. Kleiner Haken: zum Download setzen die Macher die Angabe einer E-Mail-Adresse voraus.

Vormittags würde der Workspace vielleicht Photoshop und Adobe Bridge starten, die jeweils im Vollbild auf dem internen Monitor und dem angeschlossenen Zweitbildschirm angezeigt werden. Mittags wären vielleicht die E-Mail-Applikation und ein Texteditor Seite an Seite im Hauptbildschirm offen, im externen Monitor würde ein YouTube-Video spielen. Abends bereitet sich der Rechner dann per Mausklick für die Buchhaltung vor.

Ikuna richtet sich an Mac-Anwender die häufig mit unterschiedlichen aber stets identischen Arbeitsabläufen zu tun haben. Etwa ein Fotografen, der seinen Mac immer bis Mittags zur Fotobearbeitung, in der Mittagspause für E-Mails und YouTube und Abends für die Buchhaltung benutzt.

