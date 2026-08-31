Hardware-Updates gegen Probleme?
Ikea überarbeitet mehrere seiner Matter-Geräte
Ikea bereitet offenbar eine Hardware-Überarbeitung mehrerer Smarthome-Geräte mit Matter-Unterstützung vor. Neue Einträge bei der US-Zulassungsbehörde FCC betreffen vier der erst Ende vergangenen Jahres vorgestellten Produkte. Dazu gehören der Bewegungssensor Myggspray, der Tür- und Fenstersensor Myggbett sowie beide Varianten der Bilresa-Fernbedienung.
Die Produktnamen und das grundsätzliche Konzept sollen den von der FCC veröffentlichten Informationen zufolge unverändert bleiben. Die erneute Registrierung deutet allerdings darauf hin, dass Ikea Änderungen an zentralen Hardware-Komponenten vorgenommen hat. Denkbar sind beispielsweise ein anderer Funkchip, eine veränderte Antennenkonstruktion oder Anpassungen an der Stromversorgung. Welche Bauteile konkret verändert wurden, ist bislang nicht bekannt.
Probleme seit dem Verkaufsstart
Ikea setzt bei seiner neuen Smarthome-Produktreihe auf Matter-over-Thread. Das Einrichtungshaus hatte im November insgesamt 21 neue Matter-Produkte angekündigt, die nach und nach in den Handel kamen. Nach dem Verkaufsstart häuften sich allerdings Berichte über Probleme mit den neuen Geräten. Die Rede war von Schwierigkeiten bei der erstmaligen Einrichtung, von Verbindungsabbrüchen und teilweise auch von sehr kurzer Batterielaufzeit.
Ikea hat in der Folge verschiedene Softwareupdates veröffentlicht. Unter anderem erhielt der Dirigera-Hub Verbesserungen für einen stabileren Betrieb. Auch für einzelne Endgeräte wurden neue Firmware-Versionen bereitgestellt. Die nun aufgetauchten FCC-Einträge könnten darauf hindeuten, dass sich nicht alle bekannt gewordenen Probleme softwareseitig beheben lassen.
Neue Versionen kaum zu unterscheiden
Für Käufer dürfte die Überarbeitung, wenn überhaupt, dann nur schwer zu erkennen sein. Die Geräte sollen weiterhin unter ihren bisherigen Produktnamen angeboten werden und sich auch äußerlich nicht verändern. Einen Hinweis auf die überarbeitete Hardware würde dann ausschließlich die veränderte Zulassungskennung auf dem Produktetikett liefern.
Preislich sind die neuen Smarthome-Geräte von Ikea vergleichsweise niedrig angesetzt und teilweise bereits ab 7 Euro erhältlich.
Habe 11 von den IKEA Sensoren an meinen Home Assistant angebunden, mit eigener Thread Antenne.
Die beiden Bewegungsmelder waren beim einbinden eine Frustration, hätte die Dinger fast aus der Wohnung geschmissen. Nach der Integration gabs direkt ein Update und die laufen zuverlässig.
Der Rest funktioniert seitdem sie ausgepackt sind einwandfrei. :)
Genauso. Laufen absolut zuverlässig. Mit handelsüblicher AAA Batterie wohlgemerkt. Einspielen des Firmware-Updates mit Home Assistant ist ein Geduldsspiel, weil der Vorgang abbrechen kann und dann neu startet. Aber es funktioniert irgendwann und seither keinerlei Aussetzer. Ich habe einen ZBT-2 als Antenne, Firmware 2.7.2.0.
Die alten Bewegungsmelder von der Matter-Generation haben mich schon in den Wahnsinn getrieben.
Für Matter hab ich mir nun erst mal ein zusätzliches LAN-gateway gekauft, weil das vorhanden immer noch kein Parallelbetriebn von Thread und Zigbee kann, die Firmware ist sowas von Beta und HomeAssistant erkennt das Gateway dann nicht mit.
Wie sieht es eigentlich bei den smarten Rollos von IKEA aus. Die sind so weit ich weiß nicht Matter kompatibel (oder ?!)
Gibt es da neue Geräte die man ohne Bridge von IKEA integrieren kann ?!
Sind neue geplant aber noch ob die auch den Standart von Ikea erfüllen keine Ahnung.
Die sollen auch jeden Fall nicht mehr so Klobig sein wie die Ersten Jalousien
Ja, anfangs war es sehr problematisch, aber seit längerem laufen sowohl Steckdosen als auch Schalter und ein leuchtendes Mittel ohne Probleme!
Ich nutze sehr gerne die Schalter und habe davon aktuell 5 Stück konfiguriert und in Nutzung. Auch die Steckdose nutze ich sehr gerne! Funktionieren ebenfalls seit längerem ohne Ausfälle, wesentlich besser als die matter Steckdosen von Meross.
Ich habe diverse matter-over-thread Geräte von Ikea imZusammenspiel mit Home Assistant und bisher keine Probleme gehabt. Ich gehöre scheinbar zu den wenigen glücklichen, die die genannten Probleme bisher nicht hatten. Das einzige, was ich bisher machen musste, ist von einem von 5 Temperatursensoren die Batterien zu wechseln. Aber Abbrüche hatte ich bisher keine.
Bei mir fliegen die Fenstersensoren und auch die Temperatursensoren ständig aus dem Home Assistant.
Die Steckdosen und die Schalter funktionieren sehr gut
Ich krieg die Fenstersensoren Myggbet nicht vernünftig abgelernt. Nutze auch HA und eigene Matter Antennen. Hab einen eingerichtet und wenn das mal geklappt hat, dann reagiert der Sensor nicht mehr
Mögliche Probleme: Mehrere VLANs und mDNS für Matter und IPv6 blockiert. IoT Geräte sind im IoT VLAN, aber das iPhone ist beim Anlernen nicht im selben VLAN. Thread ist auf einem Kanal eingestellt, der sich mit einem WLAN Kanal überschneidet.
47 Matter Geräte hier im HA:
– manche Geräte brauchen immer mal wieder einen Neustart durch Batterie entfernen
– manche Geräte funktionieren an ihrem Standort nicht mehr obwohl ein gleiches Gerät daneben geht
– eine Steckdose lässt sich gar nicht anlernen
Ich hatte gehofft das Matter so stabil wie BidCos von Homematic ist.
Bei Firmware Updates sieht man dass Matter Geräte einen extra WLAN Chip dafür haben sollten.
Neustart notwendig: Durch Firmware-Update behoben. Dafür reicht Verbindung über Thread; WLAN nicht nötig.
8 Sensoren, keiner funktioniert dauerhaft. Grad die wassersensoren sind dreck. Man sollte meinen grad darauf kann man sich verlassen aber ne. Wenn(!) die Einrichtung klappt, sagt Home Assistant 2 Tage später schon wieder unavailable
Ich frage mich, ob ich meine 10 Geräte innerhalb der 365 Tage Rückgabeoption zurückgebe, und die neue Versionen kaufe?