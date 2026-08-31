Ikea überarbeitet mehrere seiner Matter-Geräte

Ikea bereitet offenbar eine Hardware-Überarbeitung mehrerer Smarthome-Geräte mit Matter-Unterstützung vor. Neue Einträge bei der US-Zulassungsbehörde FCC betreffen vier der erst Ende vergangenen Jahres vorgestellten Produkte. Dazu gehören der Bewegungssensor Myggspray, der Tür- und Fenstersensor Myggbett sowie beide Varianten der Bilresa-Fernbedienung.

Die Produktnamen und das grundsätzliche Konzept sollen den von der FCC veröffentlichten Informationen zufolge unverändert bleiben. Die erneute Registrierung deutet allerdings darauf hin, dass Ikea Änderungen an zentralen Hardware-Komponenten vorgenommen hat. Denkbar sind beispielsweise ein anderer Funkchip, eine veränderte Antennenkonstruktion oder Anpassungen an der Stromversorgung. Welche Bauteile konkret verändert wurden, ist bislang nicht bekannt.

Probleme seit dem Verkaufsstart

Ikea setzt bei seiner neuen Smarthome-Produktreihe auf Matter-over-Thread. Das Einrichtungshaus hatte im November insgesamt 21 neue Matter-Produkte angekündigt, die nach und nach in den Handel kamen. Nach dem Verkaufsstart häuften sich allerdings Berichte über Probleme mit den neuen Geräten. Die Rede war von Schwierigkeiten bei der erstmaligen Einrichtung, von Verbindungsabbrüchen und teilweise auch von sehr kurzer Batterielaufzeit.

Ikea hat in der Folge verschiedene Softwareupdates veröffentlicht. Unter anderem erhielt der Dirigera-Hub Verbesserungen für einen stabileren Betrieb. Auch für einzelne Endgeräte wurden neue Firmware-Versionen bereitgestellt. Die nun aufgetauchten FCC-Einträge könnten darauf hindeuten, dass sich nicht alle bekannt gewordenen Probleme softwareseitig beheben lassen.

Neue Versionen kaum zu unterscheiden

Für Käufer dürfte die Überarbeitung, wenn überhaupt, dann nur schwer zu erkennen sein. Die Geräte sollen weiterhin unter ihren bisherigen Produktnamen angeboten werden und sich auch äußerlich nicht verändern. Einen Hinweis auf die überarbeitete Hardware würde dann ausschließlich die veränderte Zulassungskennung auf dem Produktetikett liefern.

Preislich sind die neuen Smarthome-Geräte von Ikea vergleichsweise niedrig angesetzt und teilweise bereits ab 7 Euro erhältlich.