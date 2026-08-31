Antenne für besseren WLAN-Verbindung
UniFi Travel Router jetzt auch als Long-Range-Version
Ubiquiti hat eine neue Variante des im vergangenen Jahr vorgestellten UniFi Travel Router auf den Markt gebracht. Der UniFi Travel Router Long-Range übernimmt das Konzept des bisherigen Modells, soll dank einer ausklappbaren Antenne jedoch WLAN-Verbindungen über größere Entfernungen ermöglichen. Im europäischen Ubiquiti-Store wird das neue Modell für 105,91 Euro angeboten. Der reguläre Travel Router kostet weiterhin 83,30 Euro.
Anders als die Bezeichnung zunächst vermuten lässt, handelt es sich beim UniFi Travel Router nicht um einen klassischen Mobilfunkrouter. Das Gerät verfügt weder über ein integriertes Mobilfunkmodem noch über einen SIM-Steckplatz. Stattdessen benötigt das Gerät eine bestehende Internetverbindung, die beispielsweise über Ethernet, ein vorhandenes WLAN oder USB-Tethering bereitgestellt wird. Dabei unterstützt der Router auch Anmeldeseiten, wie sie häufig in Hotels und öffentlichen WLAN-Netzen vorgeschaltet sind. Für verschlüsselte Verbindungen stehen verschiedene VPN-Optionen, darunter WireGuard zur Verfügung.
Das eigene WLAN reist mit
Der UniFi Travel Router stellt für die mitgebrachten Geräte ein eigenes WLAN bereit und kann dabei die vom heimischen Netzwerk gewohnten Einstellungen übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass Smartphones, Tablets, Notebooks und andere Geräte nicht jedes Mal einzeln mit einem fremden WLAN verbunden werden müssen.
Beim neuen Long-Range-Modell hat Ubiquiti das Gehäuse mit einer ausklappbaren Antenneneinheit versehen. Diese lässt sich in Richtung des WLAN-Zugangspunkts ausrichten und soll insbesondere bei schwachem Empfang oder weiter entfernten WLAN-Zugangspunkten für eine stabilere Verbindung sorgen.
Weiterhin nur WiFi 5
Das Gehäuse fällt dadurch etwas dicker aus. Während der bisherige Travel Router 12,5 Millimeter misst, kommt die Long-Range-Version auf 19,5 Millimeter. Die Grundfläche bleibt gegenüber dem bisherigen Modell mit rund 96 mal 65 Millimetern nahezu unverändert. Beide Modelle setzen weiterhin auf Wi-Fi 5 und verfügen über zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C.
Bei mir kostet er mit Mehrwertsteuer derzeit 105,91€. Und Versand kommt ebenfalls noch dazu. Daher ist der Preis doch eher mind. 110€ und nicht 89€ oder?
Sorry, habe verpennt, dass Ubiquiti immer ohne Steuer auszeichnet. Ist korrigiert.
Kann man den auch als mesh/range-extender fürs heimische Unifiy WLAN nutzen.
Per WLAN an die UDR-7 und dann ans fester gestellt für mehr empfang im garten?
Würde das auch bei Kreuzfahrten funktionieren? AIDA zb? Hat da jemand Erfahrung?
Bei Disney cruises sind solche geräte verboten
Warum?
Weils in den AGB steht.
Machen die Veranstalter halt weil man meist pro gerät zahlt und so denen viel geld flöten geht
Auszug aus der aktuellen Bordordnung von AIDA:
Folgende Gegenstände sind an Bord ausnahmslos verboten:
WLAN-Router, Switches, LTE-Router, Access Points, Internet-Antennen wie Starlink, OneWeb oder Ähnliches
Was ist jetzt der große Vorteil auf Reisen?
Du bist nicht zu hause aber dennoch im heimischen Netz :)
In Ferienwohnungen ist das WIFI manchmal lieblos ausgeleuchtet, dann könnte man sich eine Brücke bauen.
Je nach Anwendungsfall, Streamingsticks die können bei der Hotelanmeldung schon mal dumm machen oder nerven.
Eine Kombination mit VPN könnte Sinn ergeben.
Bei großen Familien mit etlichen Geräten erspart man sich das ewige, „Wie ist das Passwort?“
Ob das aber große Vorteile sind hängt vom Einzelfall ab.
Ich nutze seit Jahren meinen Mango von GL.inet. Damit habe ich einerseits mein eigenes WLAN dabei und alle Geräte der Familie buchen sich automatisch dort ein. Der Router wiederum wird einmal per WLAN oder Kabel ans vorhandene Hotel-, Ferienwohnungs- oder Campingplatz-WLAN angebunden, das Captive Portal abgenickt und schon ist man drin.
Zudem baut mir der Mango auch eine VPN-Verbindung zu meinem Heimnetz auf, so kann ich völlig transparent von jedem Gerät „hinter“ dem Mango dann auf meine Synology DiskStation zugreifen und so Fotos oder Dokumente übertragen. Oder einfach den Pi-Hole von zuhause auch im Urlaub nutzen.
Ich nutze auch mein Linux Notebook im Urlaub. Möchte man nur mal kurz mit dem iPhone online sein, ist das natürlich etwas overkill. Aber jeder, wie er mag.
Obwohl ich Unifi zuhause betreibe, wollte ich jetzt nicht unbedingt so einen Unifi-Travel-Router. Da bin ich mit meinem Mango unabhängig und sehr zufrieden. Wird einfach per USB betrieben (ein altes Apple-Netzteil, oder Multi-Charger oder einfach vom Notebook-USB-Port aus, oder über eine Powerbank). im Notfall fungiert sogar ein ZTE30Air als WAN per 5G Mobilfunk.
Aber wichtig war mir, daß das Teil mit einem Captive Portal zurecht kommt. Und das kann der Mango.
Das Ding funktioniert dann aber logischerweise nur dem passenden Router? Gibt es Vergleichbares für Telekom Nutzer?
die Frage ist falsch. Auch Telekomnutzer können Ubiquiti Geräte mit Modem einsetzen. Ich nutze z.B. UCG-Max mit Draytek 167 Modem.
Kann ich mir nicht vorstellen, er soll ja auch im Urlaub im Hotel das WLAN weiterreichen.
Sollte mit jedem Hotel-Router gehen, sonst wäre es ja themaverfehlt. Im Werbevideo liegt jemand am Strand und der Unifi Travel Router verbindet sich mit dem entfernten Hotel-WLAN.
Ich hatte den jetzt für 2 Wochen mit in Ägypten und ausgiebig getestet. Für unseren Familienurlaub mit 2 Kindern war der Utr Ein Gamechanger. Schnell im Hotel Zimmer aufgestellt, die unifi webcam als Babyfon angeschlossen, läuft. Die Tablets der Kids laufen direkt mit dem importierten heimischen WLAN ohne Probleme. Dank dem wireguard VPN läuft der ganze Traffic auch sicher über meine heimische Glasfaser ins Internet und sticht damit auch das geofancing von NETFLIX, Disney+ und Prime aus. Beste tech investion für den Urlaub
Nur aus Neugier und weil ich zu faul bin danach zu suchen, gibt es das auch mit Mobilfunkmodem eingebaut, am besten für eigene SIM?
nein aber kannst ein smatphone nutzen
das UTR ist leider buggy, Eigenes WLAN, Ja aber VPN nach Hause geht nicht per teleport. Da werden mir nur meine verbundenen Netzwerk Router von meinen clients gezeigt …
wireguard kann man einrichten muss aber alle Netze von Hand freischalten…
Daher ist der UTR eigentlich überflüssig wenn man einen Mobilen Router mit WLAN hat. Da könnte ich dem Mobilen Router das gleiche Wlan wie zu Hause geben und es wäre der gleiche Stand
es geht ja darum, dass man alle Einstellungen aus dem eignen Netz und Zugriffe hat, ob NAS, Drucker, Firewall. Der Vorteil ist nicht, alle nutzen einfach WLAN, ohne was eingeben zu müssen, sondern man nutzt das Netzwerk, mit all seinen Einstellungen und kein öffentliches WLAN bekommt mit, wie viel Geräte sich verbunden haben und kann in den Datenverkehr gucken.
Wenn man das erste Mal sich in einer TestUmgebung anschaut, was im Hintergrund im Netzwerk alles getrackt wird, wird man nie wieder ohne VPN sich irgendwo einwählen. Die unfiy Router bieten so viel mehr als zum Beispiel eine FRITZ!Box.
Wird dabei die Hotel Anmeldeseite umgangen, sodass auch z.B. eine PlayStation im Hotel WLAN genutzt werden kann ?
Du surfst ja aus Deinem Homenetz, ob es Abwehrmaßnahmen gibt, keine Ahnung, noch nicht erlebt, aber auch keine playstation genutzt.
Das Hotelnetz sieht Deine Geräte nicht.
Ich nutze den älteren Travel Router von UniFi jetzt seit einem halben Jahr. Wenn man ihn richtig eingestellt hat, ist es ein Traum. Einmal mit dem WLan verbunden, kann man alle seine Geräte nutzen, ohne sie umständlich einzeln anzubinden. Manche Geräte unterstützen auch die Portalseiten der Hotels nicht und können dann nicht verwendet werden.
Mit dem TR läuft alles top. Einfach per USB C mit Strom versorgen, dann einmal mit der App zum WLAN verbinden , dann kann man alle seine Geräte nutzen, als wäre man zuhause. Man kann zusätzlich eine weitere Verbindung per VPN oder Teleport aufbauen, um sich über das heimische Netz mit dem Internet zu verbinden. Die Daten werden dann vom Mobilgerät zuerst nach Hause, dann über die Leitung zurück gesendet. Klappt, dauert aber bei mir zu lange, da ich mein Heimnetz über 5G laufen lasse.
Für die normale Routingfunktion wird kein eigenes UniFi Netzwerk benötigt, es funktioniert mit alles WLan-Verbindungen!
Auf vielen Campingplätzen zudem sinnvoll, da man a) oft nur zwei Geräte anmelden kann und b) stellenweise schlechten Empfang hat. So kann man den TR in eine empfangsstarke Ecke legen und hat an seinem Platz eine deutlich bessere Abdeckung.