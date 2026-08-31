UniFi Travel Router jetzt auch als Long-Range-Version

Ubiquiti hat eine neue Variante des im vergangenen Jahr vorgestellten UniFi Travel Router auf den Markt gebracht. Der UniFi Travel Router Long-Range übernimmt das Konzept des bisherigen Modells, soll dank einer ausklappbaren Antenne jedoch WLAN-Verbindungen über größere Entfernungen ermöglichen. Im europäischen Ubiquiti-Store wird das neue Modell für 105,91 Euro angeboten. Der reguläre Travel Router kostet weiterhin 83,30 Euro.

Anders als die Bezeichnung zunächst vermuten lässt, handelt es sich beim UniFi Travel Router nicht um einen klassischen Mobilfunkrouter. Das Gerät verfügt weder über ein integriertes Mobilfunkmodem noch über einen SIM-Steckplatz. Stattdessen benötigt das Gerät eine bestehende Internetverbindung, die beispielsweise über Ethernet, ein vorhandenes WLAN oder USB-Tethering bereitgestellt wird. Dabei unterstützt der Router auch Anmeldeseiten, wie sie häufig in Hotels und öffentlichen WLAN-Netzen vorgeschaltet sind. Für verschlüsselte Verbindungen stehen verschiedene VPN-Optionen, darunter WireGuard zur Verfügung.

Das eigene WLAN reist mit

Der UniFi Travel Router stellt für die mitgebrachten Geräte ein eigenes WLAN bereit und kann dabei die vom heimischen Netzwerk gewohnten Einstellungen übernehmen. Dies hat den Vorteil, dass Smartphones, Tablets, Notebooks und andere Geräte nicht jedes Mal einzeln mit einem fremden WLAN verbunden werden müssen.

Beim neuen Long-Range-Modell hat Ubiquiti das Gehäuse mit einer ausklappbaren Antenneneinheit versehen. Diese lässt sich in Richtung des WLAN-Zugangspunkts ausrichten und soll insbesondere bei schwachem Empfang oder weiter entfernten WLAN-Zugangspunkten für eine stabilere Verbindung sorgen.

Weiterhin nur WiFi 5

Das Gehäuse fällt dadurch etwas dicker aus. Während der bisherige Travel Router 12,5 Millimeter misst, kommt die Long-Range-Version auf 19,5 Millimeter. Die Grundfläche bleibt gegenüber dem bisherigen Modell mit rund 96 mal 65 Millimetern nahezu unverändert. Beide Modelle setzen weiterhin auf Wi-Fi 5 und verfügen über zwei Gigabit-Ethernet-Anschlüsse. Die Stromversorgung erfolgt über USB-C.