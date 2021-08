IKEA ÅSKVÄDER-Steckdosen in Deutschland – AirTags wieder für 100 Euro

Ein schneller Hinweis auch noch für all jene, die bei den vergangenen AirTags-Aktionen bei Amazon leer ausgegangen sind. Aktuell lässt sich das 4er-Pack mit Apples AirTags wieder zum Aktionspreis von 100 Euro bestellen, also 19 Euro günstiger als bei Apple selbst.

4 AirTags wieder für 100 Euro erhältlich Ein schneller Hinweis auch noch für all jene, die bei den vergangenen AirTags-Aktionen bei Amazon leer ausgegangen sind. Aktuell lässt sich das 4er-Pack mit Apples AirTags wieder zum Aktionspreis von 100 Euro bestellen, also 19 Euro günstiger als bei Apple selbst. Wie immer weisen wir damit verbunden gleich darauf hin, dass die Verfügbarkeit hier stets sehr begrenzt war und ihr euch zudem auf etwas Wartezeit einstellen müsst: Aktuell wird die Verfügbarkeit mit dem 31. August angegeben , teils lassen sich die AirTags auch ohne konkretes Lieferdatum zum vorübergehend verfügbaren Aktionspreis in den Warenkorb legen. Produkthinweis Neu Apple AirTag 4er Pack 99,87 EUR

Bei den Produkten aus der ÅSKVÄDER-Reihe handelt es sich um kombinierbare ein- und zweifache Aufputz-Steckdosen, Schalt-Elemente, Verlängerungskabel und Wandhalterungen, die sich zumindest teilweise auch in das TRÅDFRI-Smarthome-System des Einrichtungshauses integrieren lassen. Zu einem Termin für den offiziellen Verkaufsstart der Produkte hierzulande und auch deren mögliche HomeKit-Kompatibilität will sich IKEA Deutschland bislang nicht äußern.

