IKEA listet ÅSKVÄDER-Steckdosen zur Online-Bestellung

Einen großen Haken hat das Online-Angebot von IKEA ÅSKVÄDER im Moment allerdings noch. Das in jedem Fall benötigte, für 10 Euro erhältliche Anschlusskabel mit 1,2 Meter Länge findet sich auf der IKEA-Webseite aktuell nicht gelistet. Wir gehen davon aus, dass die Verfügbarkeit hier in Kürze nachgereicht wird. Ansonsten bringt die Bestellmöglichkeit bislang nur jenen Kunden etwas, die das Kabel und erste Komponenten bereits im Filialkauf erworben haben.

Als weitere Komponenten bietet IKEA ein Verlängerungskabel, einen Wandhalter und den ÅSKVÄDER-Schalter an. Letzterer sorgt dann dafür, dass sich die Steckdosen nicht nur manuell bedienen, sondern auch in Smarthome-Umgebungen einbinden lassen. Der ÅSKVÄDER-Schalter stellt gleichzeitig das Bindeglied zum mit HomeKit kompatiblen TRÅDFRI-System von IKEA dar. Das für die Smarthome-Integration der IKEA-Produkte nötige TRÅDFRI- Gateway ist mittlerweile im Preis gesenkt für 20 Euro erhältlich.

Von besonderem Interesse mit Blick auf die ÅSKVÄDER-Steckdosen ist neben deren flexiblen Konfigurationsmöglichkeiten die Einbindung in das TRÅDFRI-System von IKEA und damit verbunden auch die Steuerung per App oder Fernbedienung. Für die entfernte Bedienung des ÅSKVÄDER-Schalters kann man nämlich auch den kabellosen TRÅDFRI-Dimmer von IKEA verwenden. Natürlich sollte klar sein, dass sich nur alle mit einem einzelnen ÅSKVÄDER-Schalter verbundenen Steckdosen gemeinsam bedienen lassen.

IKEA bietet verschiedene Komponenten seiner ÅSKVÄDER-Steckdosen jetzt auch in Deutschland zur Online-Bestellung an. In einzelnen Filialen war das neue Smart-Zubehör ja schon früher erhältlich.

