Synology DSM 7.1: Zahlreiche Neuerungen angekündigt

Geschäftskunden von Synology dürfen sich darauf freuen, dass sich künftig auch Macs über Active Backup for Business sichern lassen, bislang ist diese Funktion auf Windows- und Linux-Rechner beschränkt. Ebenso lassen sich Macs künftig in Verbindung mit dem Cloud-Angebot C2 Backup von Synology sichern.

Im Geschäftsumfeld und für private Nutzer gleichermaßen interessant dürften die neuen Optionen zum Auslagern von Dateien, insbesondere Fotos sein. So will Synology seine On-Demand-Sync-Anwendung künftig auch für macOS anbieten und es über die Synology-Drive-App von Mobilgeräten aus ermöglichen, direkt Fotos auf das NAS-Laufwerk zu übertragen.

Eine Zusammenfassung der neuen Funktionen mit Fokus auf Heimanwender seht ihr im Video unten. Ausführlicher finden sich sämtliche neu angekündigten Erweiterungen im Rahmen der Videoreihe „ Synology 2022 And Beyond “ erläutert.

