IKEA Home Smart: Fortan ohne Zwangs-Fernbedienung

IKEAs Smart-Home-Lösungen sind vergleichsweise kostengünstig, mit Apples HomeKit-Standard kompatibel, überall in Deutschland relativ gut verfügbar und qualitativ durchaus brauchbar. Einzig in Sachen Software hat IKEA seit dem Start der eigenen Geräte-Familie, die damals noch ausschließlich unter dem Namen Trådfri angeboten wurde, immer wieder mit unzuverlässigen Updates, nicht erreichbaren Geräten und schlecht nachvollziehbaren Hardware-Voraussetzungen zu kämpfen.

Hier scheint sich jedoch gerade einiges zu tun: Nachdem IKEA erst kürzlich ein großes Update für fast alle Smart-Home-Komponenten ausgegeben hat, das sich um die Zuverlässigkeit und Performance der Gateway kümmern soll. Wird jetzt ein weiterer Kritikpunkt der Community angegangen. Der Zwang zur Hardware-Fernbedienung beim integrieren neuer Geräte fällt weg.

Neue Geräte ohne Fernbedienung anlernen

Wie IKEA im Update-Text der offiziellen IKEA Home Smart-Anwendung mitteilt, ist fortan keine Fernbedienung mehr notwendig um neue IKEA-Komponenten einzubinden. Bislang mussten Anwender für jeden in der App erstellten, virtuellen Raum über eine gesonderte Fernbedienung verfügen, die zum Anlernen der Geräte genutzt wurde und gleichzeitig als verbindendes Element in einem Raum eingesetzt werden musste. Jede neue Lampe musste mit Hilfe der Fernbedienung in das bestehende Zuhause integriert werden. Selbst die Möglichkeit zwei Fernbedienungen in einem Zimmer einzusetzen, bietet IKEA erst seit kurzer Zeit an.

Ab sofort spielen Fernbedienungen nur noch eine untergeordnete Rolle. Wie das schwedische Möbelhaus erklärt, lassen sich Lampen und Treiber fortan auch zur Gateway und damit auch zu HomeKit hinzufügen, wenn keine Fernbedienung zur Hand sein sollte. Ebenfalls neu: Für TRÅDFRI-Lampen mit Farbspektrum und weißem Spektrum können Kunden jetzt „ganz eigene Farbtöne“ auswählen.