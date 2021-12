IKEA Trådfri: Großes Update soll Gateway-Probleme endgültig beheben

In der Nacht zum Dienstag hat IKEA ein großes Software-Update für die hauseigenen Trådfri-Komponenten der Home-Smart-Familie an Lampen, Schaltern und Steckdosen ausgespielt. Das Release 1.19.0 soll endlich auch die von zahlreichen Anwendern beobachtete Unzuverlässigkeit der Trådfri Gateway adressieren, die in vielen Wohnungen seit mehreren Wochen durch unvermittelte Neustarts und plötzliche HomeKit-Aussetzer aufgefallen war.

