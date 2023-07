IINA: Neue Version setzt jetzt macOS 10.13 voraus

IINA ist eine Anwendung zur Videowiedergabe, die auf jedem Fall installiert sein sollte. Gerade langjährige VLC-Nutzer tun sich einen großen gefallen damit die Freeware-Alternative genauer in Augenschein zu nehmen. Fühlt sich diese unter Apples Desktop-Betriebssystem doch deutlich eher wie eine richtige Mac-Anwendung an als wie der immer noch etwa hölzern wirkende VLC-Mediaplayer.

Neu in der jüngsten Ausgabe ist die Möglichkeit IINA über die macOS-Kommandozeile im so genannten Musik-Modus zu starten, zudem registriert sich IINA in den macOS-Systemeinstellungen jetzt als Anwendung für die Öffnung von GIF-Dateien.

