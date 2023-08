Ideenklau beim Tetris-Film: Buchautor verklagt Apple

Der auf Apples Video-Streaming-Dienst Apple TV+ verfügbare Spielfilm „Tetris“ ist kurzweilig, unterhaltsam und durchaus gut bewertet: Die Internet Movie Database (IMDb) zeichnet das Comedy-Drama mit einer Note von 7,4 aus. Dies hat den im März 2023 freigegebenen Spielfilm jedoch nicht vor rechtlichen Problemen bewahrt.

So sieht sich Auftraggeber Apple jetzt mit einer Klage (PDF-Download) des Buchautoren Dan Ackerman konfrontiert. Dieser wirft dem Unternehmen vor, sich freimütig bei seinem 2016 erschienenem Sachbuch „The Tetris Effect: The Game That Hypnotized the World“ bedient zu haben, ohne den Autor darüber in Kenntnis gesetzt beziehungsweise diesen um Erlaubnis gebeten zu haben.

22 eindeutige Ähnlichkeiten

Ackerman geht dabei nicht nur gegen Apple, sondern auch gegen die so genannte Tetris Company vor, die den Spiele-Klassiker noch immer monetarisiert – heutzutage übrigens als von In-App-Käufen durchzogenes Pay-to-Play-Spiel.

In seiner Klage vor dem Bezirksgericht New York listet Ackerman 22 eindeutige Ähnlichkeiten, die der Film und sein Buch gemeinsam hätten und führt unter anderem den Fokus auf den kalten Krieg an, der sowohl in seinem Buch als auch in der Verfilmung selbst eine tragende Rolle spielt.

„erzählerische Erfindungen“ übernommen

Zudem gibt Ackerman an, sich in einige Passagen seines Werkes „erzählerischen Erfindungen“ bedient zu haben, um die Geschichte des Spiele-Klassikers ansprechender in Szene zu setzen. Etwa die Tatsache, dass sich die russische Kontaktperson des Protagonisten Henk Rogers als KGB-Agent entpuppt habe.

Hier sollen sich Apple und die Tetris Company kräftig bedient haben, ohne Ackerman für seine Arbeit zu entlohnen. Nun fordert eine Wiedergutmachung in Höhe von sechs Prozent des Film-Budgets, das nach Angaben des Business Insiders bei 80 Millionen US-Dollar gelegen haben soll. Dies wären knapp 5 Millionen US-Dollar.