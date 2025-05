iCloud-Zugangsdaten prüfen: Über 184 Mio. Logins öffentlich einsehbar

Eine ungeschützte Datenbank mit über 184 Millionen Login-Datensätzen – darunter zahlreiche Apple-ID- und iCloud-Zugänge – ist von einem Sicherheitsforscher im Netz gefunden worden. Die Sammlung war öffentlich zugänglich, nicht verschlüsselt und umfasste rund 47 Gigabyte an Daten.

Neben Apple-Konten waren auch Zugangsdaten zu Google, Facebook, Instagram, Microsoft und weiteren Plattformen enthalten. Die Einträge beinhalteten E-Mail-Adressen, Passwörter und teils direkte Login-Links.

Viele der Apple-bezogenen Datensätze enthielten Hinweise auf iCloud-Konten, die für die Sicherung von Fotos, Kontakten und E-Mails genutzt werden. Ein unautorisierter Zugriff auf solche Konten kann daher weitreichende Folgen für betroffene Nutzer haben – von Identitätsdiebstahl bis hin zum Verlust sensibler Inhalte auf iPhone und iPad.

Hinweise auf Datendiebstahl durch Schadsoftware

Nach Einschätzung des Entdeckers wurde die Datenbank vermutlich mithilfe von Infostealer-Malware zusammengestellt. Diese Art von Schadsoftware durchsucht infizierte Geräte automatisiert nach gespeicherten Anmeldedaten – auch aus Webbrowsern und E-Mail-Programmen – und sendet diese an zentrale Server. In der nun gefundenen Datenbank fanden sich zudem Spuren, die auf Angriffe mit portugiesischsprachiger Malware hindeuten.

Ob und in welchem Umfang die kompromittierten Apple-Logins bereits missbräuchlich verwendet wurden, ist bislang unklar. Sicherheitsexperten raten iPhone-Nutzern, betroffene E-Mail-Adressen auf bekannten Leak-Plattformen wie Have I Been Pwned zu prüfen, ihre Passwörter zu aktualisieren und die Zwei-Faktor-Authentifizierung zu aktivieren, um unautorisierten Zugriff auf genutzt Dienste zu erschweren.

Auch Regierungs- und Unternehmensaccounts

Neben privaten Nutzerkonten fanden sich in der öffentlich zugänglichen Datenbank auch hunderte E-Mail-Adressen mit offiziellen .gov-Endungen aus mehr als zwei Dutzend Ländern – darunter auch Accounts staatlicher Stellen aus den USA, Großbritannien und mehreren EU-Staaten.