iCloud-Fotomediathek: Erkannte Gesichter werden nicht synchronisiert

Fotos wurde außerdem so entwickelt, dass die Gesichts­erkennung sowie Szenen‑ und Objekt­erkennung – durch die Features wie „Für dich“, „Rückblicke“, „Vorschläge zum Teilen“ und das Album „Personen“ möglich sind – auf deinem Gerät statt in der Cloud statt­finden. Tatsächlich führen der A13 und der A14 Bionic Chip über 100 Milliarden Rechen­vorgänge pro Foto aus, um Gesichter und Orte zu erkennen, aber alle diese Informationen bleiben nur auf deinem Gerät.

Uns erreichen immer wieder Anfragen mit Blick auf die iCloud-Synchronisierung von Gesichtern beziehungsweise in der Fotos-App erkannten Personen. Nehmen wir an, ihr gleicht eure Fotomediathek über iCloud ab, sodass ihr auf Mac, iPhone und iPad stets auf die gleiche Bildersammlung zugreifen könnt. Zwar funktioniert dies in der Regel prima und auch die Namen der erkannten Personen sind auf allen Geräten identisch, doch kann sich die Anzahl der in den jeweiligen Personen-Alben verfügbaren Bilder von Gerät zu Gerät unterscheiden.

