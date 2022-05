Microsoft Office für sechs Nutzer zum Aktionspreis

In dieser Woche gibt es wieder die Möglichkeit, Microsoft Office 365 als Familienlizenz mit deutlichem Preisnachlass zu erwerben. Die Bundle-Pakete Microsoft 365 Family 12+3 mit Norton 360 und Microsoft 365 Family 12+3 mit McAfee sind aktuell für 53,99 Euro erhältlich. Rechnet man dies auf den Monatspreis um, so bezahlt man hier monatlich 3,60 Euro, um das Office-Paket von Microsoft im Verbund mit bis zu fünf weiteren Nutzern zu verwenden.

