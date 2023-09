i-Kfz: Erweiterte Online-Zulassung ab sofort möglich

Erst wenn diese per Post zugestellt und entsprechend am Nummernschild angebracht wurden, durfte die erste Fahrt angetreten werden. Ab sofort reicht der vorläufige digitale Zulassungsbescheid um sofort loszufahren – auch ohne Plaketten am Kennzeichen. Diese können nun bis zu zehn Tage nach der digitalen Zulassung angebracht werden. Erst wer diese neue Frist verstreichen lässt, hat wieder mit Bußgeldern zu rechnen.

Zum Monatswechsel ist heute die neue Fahrzeug-Zulassungsverordnung in Kraft getreten. Die Bundesregierung setzt damit die vierte Stufe der internetbasierten Fahrzeugzulassung um, die seit 2015 durch das Bundesverkehrsministeriums umgesetzt wird und alle Handlungen rund um An- und Abmeldung, Umschreibung oder Stilllegung von Fahrzeugen digitalisieren soll.

