Hyperduck: Freier Link-Sender kann mehr als AirDrop

Nach Angaben des Entwicklers Sindre Sorhus, dem wir bereits Anwendungen wie Amazing AI , Quick Launch und Folder Peak zu verdanken haben, zeichnet sich Hyperduck im direkten Vergleich mit Apples AirDrop-Feature dabei durch zusätzliche Funktionen aus: So arbeitet Hyperduck auch wenn ihr nicht im selben WLAN wie euer Mac eingebucht seit, noch müsst ihr euch in dessen unmittelbarer Umgebung befinden.

Auf Wunsch merkt sich die Mac-Applikation dabei die 20 zuletzt übertragenen Links und bietet den Zugriff auf diese in einer History-Ansicht an.

Etwa weil es sich hier um Mac-Applikationen handelt, die ihr zwar unterwegs entdeckt habt, aber erst zu Hause am Desktop-Mac sichten möchtet, um lange Texte, die ihr lieber am großen Bildschirm lesen wollt oder um anstehende Online-Bestellungen, die erst noch mit dem Partner zu Hause besprochen werden wollen.

