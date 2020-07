HumbleBundle-Spielepaket für Mac und Windows

Achtung, wichtiger Hinweis: Es steht zwar nirgendwo geschrieben, aber dem Leser-Feedback zufolge handelt es sich bei den Titeln um die 32-Bit-Versionen. Dementsprechend sind die Spiele unter macOS Catalina nicht lauffähig.

Mit den Summer Adventure Games könnt ihr HumbleBundle gerade ein bunt gemischtes Spielepaket vergleichsweise günstig mitnehmen. Nicht alle, doch zumindest einige der enthaltenen Spiele sind auch für den Mac verfügbar.

HumbleBundle bietet das Spielepaket nach dem Motto „Bezahl was du willst“ an, dies gilt allerdings in vollem Umfang nur für das aus den Titeln „The Walking Dead – Season 1“, „The Walking Dead: 400 Days“ und „Inhalt Oxenfree“ für Mac und Windows sowie dem nur für Windows erhältlichen Spiel „Batman: The Enemy Within – The Telltale Series“ bestehenden Basispaket. Hier könnt ihr ab 1 Euro einsteigen. Wer mehr will, muss auch mehr bezahlen.

Aktuell ab rund 7 Euro könnt ihr die Spiele „The Wolf Among Us“, „The Walking Dead: Michonne“, „The Walking Dead – Season 2“ und „Batman – The Enemy Within Shadows Mode“ dazu nehmen, letzteres aber wiederum nur für Windows. Windows-Nutzer können zudem ab einer Investition von knapp 14 Euro auf fünf weitere Spiele zugreifen.

HumbleBundle unterstützt mit der Aktion die amerikanische Non-Profit-Organisation JDRF, die sich für den Kampf gegen Diabetes einsetzt.