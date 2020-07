HumbleBundle: Bis zu 11 Daedalic-Spiele im Paket

Mit dem Daedalic Bundle 2020 bietet die HumbleBundle-Macher diverse Spiele aus der deutschen Entwicklerschmiede zu günstigen Paket-Konditionen an. Einsteigen könnt ihr bereits mit weniger als einem Euro.

Zwei wichtige Hinweise vorweg: Bei den Lizenzen handelt es sich um Codes für Steam, zum Spielen ist also ein Konto dort ebenfalls erforderlich. Auch sind nicht alle verfügbaren Spiele mit dem Mac kompatibel. Achtet also auf die jeweils unten rechts angezeigten Betriebssystem-Symbole für Mac, Windows und Linux.

Das Angebot ist in drei Preisgruppen unterteilt. Zum Einstieg gibt’s die Spiele „The Night of the Rabbit“ (Mac & Windows), „Fire“ (Mac, Windows & Linux) und „A Year of Rain“ (Windows) bereits ab 87 Cent. Wer bereit ist, knapp 8 Euro zu investieren, bekommt vier weitere Titel dazu, darunter auch für den Mac„AER“, „State of Mind“ und „The Great Perhaps“. Die nächste Stufe liegt aktuell bei knapp 14 Euro, hier gibt es dann nochmal vier weitere Lizenzen, unter anderem für Mac-Spiele „Iratus: Lord of the Dead“ und „Ken Follett's The Pillars of the Earth“.