Apple TV+: Tom-Hanks-Film „Greyhound“ jetzt auf Deutsch

Wir haben gute Nachrichten für alle, die auf eine deutsche Fassung der über Apple TV+ verfügbaren Kriegsfilms „Greyhound – Schlacht im Atlantik“ gewartet haben. Apple bietet den anderthalb Stunden langen Streifen jetzt auch mit deutscher Synchronisierung an.

Der Film hatte seine Premiere vor zwei Wochen in der englischen Originalfassung. Vermutlich Corona-bedingt wurden die Synchronfassungen nicht rechtzeitig fertig. Jetzt bietet Apple den Film über Apple TV+ jedoch auch in Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Portugiesisch und Japanisch an. Zudem stehen knapp 40 verschiedene Untertiteloptionen zur Verfügung.

Hanks spielt im Film einen US-Kommandanten, der bei seinem ersten Einsatz einen alliierten Konvoi von deutschen U-Booten gejagt durch den Atlantik manövriert. Vorlage war ein Buch von C.S. Forester und Hanks spielt nicht nur die Hauptrolle, sondern zeichnet auch für das Drehbuch verantwortlich. Ersten Berichten zufolge soll der Filmstart mehr Nutzer zu Apple TV+ gebracht haben, als alle Premieren zuvor.