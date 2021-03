Hülle für „Neues iPad 11″ 2021“ nährt Spekulationen um iPad Pro im März

Bei einem amerikanischen Händler wurde eine Hülle für ein noch nicht vorgestelltes „New iPad 11“ (2021)“ gesichtet. Wir werten das Angebot als Bestätigung dafür, dass Apple tatsächlich noch in diesem Monat neue iPad-Modelle vorstellt.

Das Bild wurde auf der Diskussionsplattform Reddit veröffentlicht und zeigt eine neue Version des sogenannten „Balance Folio“ des Zubehörherstellers Speck. Dem Bericht zufolge fand sich das Case in einer Filiale der amerikanischen Handelskette Target. Ein Kauf war allerdings nicht möglich. Einem Target-Mitarbeiter zufolge hätte die Hülle noch gar nicht ausgestellt werden sollen und könne erst vom 6. April an verkauft werden.

Auch wenn auf der Verpackung nicht explizit von einem neuen iPad Pro, sondern lediglich von einem „neuen iPad mit 11 Zoll Bildschirmgröße“ die Rede ist, dürfte die Schutzhülle mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit für eine neue Version des iPad Pro bestimmt sein. Apple bietet das iPad Pro derzeit mit 11 Zoll und 12,9 Zoll Bildschirmgröße an und hat die beiden Modelle zuletzt vor einem Jahr aktualisiert.

Allgemein wird erwartet, dass die beiden Varianten des iPad Pro auch im März dieses Jahres wieder als aktualisierte Modelle erscheinen. Der auf der Verpackung aufgedruckte Hinweis zur Kompatibilität mit dem Vorgängermodell legt nahe, dass zumindest das kleinere iPad Pro 11“ auch in in seiner diesjährigen Version wieder mit den Gehäuseabmessungen des Vorgängers identisch und somit 247,6 auf 179,5 Millimeter groß ist.

Eine endgültige Bestätigung muss uns Apple liefern. Aktuell macht als Termin für die Vorstellung neuer Geräte der 23. März die Runde. Dies würde dann auch ganz gut zu dem bei Target genannten Verkaufsstart für die Hülle in der ersten Aprilwoche passen. In der Regel kommen neue Apple-Geräte in den ersten ein bis zwei Wochen nach ihrer Ankündigung in den Handel. Neben neuen iPad stehen als Apple-Neuerungen für den März 2021 weiterhin die AirTags sowie neue Versionen Apple TV und HomePod hoch im Kurs.