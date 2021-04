HoudahSpot 6.1 beschleunigt die Suche in Apple Mail

Die Mac-Software HoudahSpot wurde auf Version 6.1 gehoben. Mit dem Update geht der Entwickler seinen Aussagen zufolge die wichtigsten Anwenderwünsche, die im Anschluss an die Veröffentlichung von HoudahSpot 6.0 die im Dezember eingegangen sind. Allem voran wird die neu integrierte Mail-Suche deutlich beschleunigt.

Bei HoudahSpot handelt es sich um eine leistungsfähige Dateisuche für den Mac. Die App zeigt sich deutlich flexibler als die von Apple mitgelieferten Werkzeuge und hält zahlreiche Filteroptionen bereit, mit deren Hilfe extrem detaillierte Suchanfragen ausgeführt werden können. Beispielsweise können hier Faktoren wie Zeit, Ort, Größe, Art oder auch Details zum erwarteten Inhalt konkret vorgegeben werden. Ihr könnt euch dabei auch einfach an das gewünschte Ergebnis herantasten, indem ihr die Ergebnisliste der App mithilfe der gebotenen Optionen erst nach und nach verfeinert.

Beschleunigte Suche in Apple Mail

Seit dem letzten großen Update bietet HoudahSpot auch eine dedizierte Suchfunktion für Apples Mail-App an, die insbesondere Anwender mit großen E-Mail-Postfächern als Segen betrachten dürften. HoudahSpot zeigt sich hier deutlich zuverlässiger als Apples Mail-App und erlaubt eine funktionierende und flüssige Suche über alle oder ausgewählte Mail-Verzeichnisse hinweg, die sich wie alle mit der App ausgeführten Dateisuchen auch mithilfe der gebotenen Filteroptionen verfeinern lässt.

Dank der Integration von Apples Dateivorschau lassen sich die Suchergebnisse direkt in HoudahSpot durch drücken der Leertaste als Vorschau anzeigen oder per Doppelklick oder Drag & Drop in gewohnter Manier verwenden.

HoudahSpot kostet 35 Euro und steht beim Entwickler kostenlos als Testversion zur Verfügung. Die App lässt sich dabei in vollem Umfang ausprobieren, lediglich die Anzeige der Suchergebnisse wird verzögert. Nutzer der Software-Flatrate Setapp können HoudahSpot auch im Rahmen ihres pauschalen Software-Abonnements verwenden.