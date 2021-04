PlayStation 5 unterstützt externen USB-Speicher

Die PlayStation 5 ist auch fünf Monate nach ihrem Verkaufsstart noch Mangelware. Wer Glück hat, konnte bereits eines der in begrenzter Stückzahl zumeist über den Onlinehandel verkauften Geräte ergattern. Ansonsten hilft nur „Augen auf“, so finden sich bei den bekannten Online- und Elektronikhändlern immer wieder mal in kleinen Stückzahlen Geräte auf Lager.

Für Besitzer der Konsole steht mit dem April-Update jetzt die erste große Software-Aktualisierung zur Verfügung. Damit verbunden halten neue Speicheroptionen und Features Einzug auf der PlayStation 5.

Dank einer überarbeiteten Speichererweiterung und -verwaltung ist es auf der PlayStation 5 jetzt möglich, PS5-Spiele vom internen Speicher auf einen per USB verbundenen Datenträger zu übertragen. Dies soll dabei helfen, unnötige Downloads und lange Wartezeiten zu vermeiden. Bei Bedarf kann ein ausgelagertes Spiel jederzeit wieder schnell auf den internen Speicher der Konsole kopiert und von dort gespielt werden. Das direkte Spiel von externen Datenträgern ist den Entwicklern zufolge nicht möglich, weil dabei die Vorteile des Ultra High-Speed SSD-Laufwerks der Konsole verloren gehen. Ausführliche Informationen zu erweitertem USB-Speicher für die PlayStation hat Sony hier veröffentlicht.

Ebenfalls mit dem aktuellen Update wird die Konsole um die Möglichkeit erweitert, über Share Play gemeinsame Funktionen auf der PS4 und PS5 zu nutzen. Beispielsweise können PS5-Besitzer ihren Freunden mit PS4-Konsolen den Spielbildschirm zeigen oder sie die PS5-Spiele über Share Play ausprobieren lassen. Auch gemeinsame Koop-Spiele mit virtuellen Controllern seine möglich.

Zudem bringt die Aktualisierung eine Reihe von zusätzlichen Steuerungs- und Personalisierungsoptionen. Dazu zählt die Möglichkeit, den Spiel-Chat schnell zu deaktivieren oder die Spieler-Lautstärke anzupassen ebenso wie eine Option auf Vorab-Downloads, damit neue Spiele und Updates bei Erscheinen schneller zur Nutzung bereitstehen.

Ergänzend hat Sony auch die PlayStation App überarbeitet und mit kleineren Funktionserweiterungen ausgestattet.

Eine Stellenanzeige von Sony heizt derweil Spekulationen über die Portierung von PlayStation-Spielen für Mobilgeräte an. Sony hat die Position eines „Head of Mobile“ ausgeschrieben, dessen Aufgabe die Entwicklung von hochkarätigen Titeln für Mobilgeräte ist.