HottestCorners: Mac-Programme über aktive Ecken starten

Die Mac-App HottestCorners will die „Aktive Ecken“-Funktion von macOS aufbohren und ergänzt die Möglichkeit, duch eine Mausbewegung in die Ecken auch Programme zu starten.

HottestCorners platziert sich in der Mac-Menüleiste. Von dort aus könnt ihr die App nicht nur konfigurieren, sondern deren Funktion bei Bedarf auch mal eben deaktivieren. Beim Spielen beispielsweise könnte die Funktion der App auch durchaus störend auswirken.

Die App ist bereits Ende Dezember für macOS Catalina erschienen und rüstet mit der aktuellen Version die Kompatibilität auch für ältere Mac-Betriebssysteme bis zurück zu 10.12 Sierra nach. Was allerdings weiterhin fehlt, ist die Möglichkeit, auch die von Apple mitgelieferten Anwendungen wie etwa den Rechner über eine aktive Ecke zu starten. Bislang funktioniert dies nur mit nachträglich installierten Apps, der Entwickler will diese Einschränkung aber zügig beseitigen.

Danke Timo

Aktive Ecken auf dem Mac konfigurieren

Die in macOS integrierte Originalfunktion „Aktive Ecken“ findet ihr in den Systemeinstellungen im Bereich „Mission Control“ versteckt. Hier könnt ihr für jede der vier Bildschirmecken eine Sonderfunktion auswählen, beispielsweise wird der Bildschirm gesperrt, der Bildschirmschoner aktiviert oder Launchpad gestartet, wenn ihr dann die Maus in die entsprechende Ecke bewegt.

Pro-Tipp: Um ein versehentliches Aktivieren der Ecken-Funktionen zu vermeiden, könnt ihr deren Auslösen auch mit einer gedrückten Taste koppeln. Beispielsweise muss dann auch die CTRL-Taste gedrückt sein, während ihr die Maus in die Ecke bewegt, um eine Aktion auszulösen. Drückt dafür beim Einrichten in den Systemeinstellungen einfach die gewünschte Taste, während ihr die Ecken-Aktion festlegt.