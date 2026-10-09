AWOL Aetherion Max ausprobiert: Großes Kino auf kurzer Distanz

AWOL Vision ist eine dieser Marken, die einem in der Heimkino-Ecke inzwischen erstaunlich oft begegnen. Die Projektoren tauchen auf großen YouTube-Kanälen auf, werden in einschlägigen Foren diskutiert und haben sich über Crowdfunding eine ungewöhnlich große Aufmerksamkeit erarbeitet.

Aetherion Max: Der Hype um den Kurzdistanz-Projektor ist groß

Bei Kickstarter konnte AWOL mit seinen Projektoren sogar eine Rekordsumme für diese Produktkategorie einsammeln. Das schafft noch keinen guten Beamer, erklärt aber ziemlich gut, warum wir uns den Aetherion Max einmal genauer ansehen wollten.

Nach ein paar Wochen im Wohnzimmer ist vor allem eines hängen geblieben: Das Gerät macht es einem sehr leicht, sich an ein viel zu großes Bild zu gewöhnen. Der Aetherion Max steht direkt vor der Wand, ist schnell eingerichtet und liefert ein Bild, das bei Schärfe, Farben und Schwarzwert deutlich mehr nach Heimkino als nach Kompromisslösung aussieht. Dazu kommt eine Bedienung, die angenehm flott reagiert und nicht ständig daran erinnert, dass man hier eigentlich einen Projektor benutzt. Bei uns waren 120 Zoll der Punkt, an dem der Raum plötzlich anders wirkte.

Filme bekommen mehr Bühne, Spiele ziehen stärker ins Geschehen und selbst normales Fernsehen fühlt sich eine Nummer größer an. Nach ein paar Tagen erwischt man sich dann bei einer etwas absurden Form von Wohnraumanalyse: Wie viel Wand ist da eigentlich noch frei, und müsste das Sideboard wirklich genau dort stehen oder könnte man nicht noch ein paar Zentimeter mehr Wand freischaufeln.

Der Aetherion Max wird aktuell für 2.999 Euro bei Amazon angeboten. Das ist nach wie vor viel Geld. Verglichen mit sehr großen Fernsehern und anderen Premiumprojektoren wirkt der Preis aber deutlich weniger exotisch, sobald man sich klarmacht, wie viel Bildfläche hier tatsächlich im Wohnzimmer landet. AWOL selbst ist dabei längst kein unbeschriebenes Blatt mehr. Zuletzt hatten wir bereits den deutlich teureren AWOL LuxVision auf dem Schirm.

Die Einrichtung ist schneller erledigt als erwartet

Bei Projektoren denkt man schnell an Wasserwaage, Maßband und einen Abend voller Flüche. Beim Aetherion Max hält sich das erfreulich in Grenzen.

Das Gerät wird aufgestellt, eingeschaltet und anschließend kümmert sich die automatische Bildkorrektur um den größten Teil der Arbeit. Bei uns war das Bild nach wenigen Minuten sauber ausgerichtet. Falls noch etwas schief sitzt, lässt sich mit einer schnellen iPhone-Feinjustage nachhelfen. Hier wird ein Testbild abfotografiert und dem Projektor zur feinen Kalibration direkt wieder zurückgespielt.

In 2 Minuten erledigt: Automatische Trapezkorrektur per Foto

Die größere Herausforderung ist nicht der Projektor selbst, sondern die Wand davor. Ultrakurzdistanzprojektoren werfen ihr Licht in einem sehr flachen Winkel auf die Projektionsfläche. Dadurch wird aus einer kleinen Delle schnell eine sichtbare Welle. Was bei einem Fernseher niemanden interessieren würde, kann hier plötzlich mitten im Bild stehen.

Eine gute Leinwand macht mehr Unterschied als gedacht

Auf einer glatten weißen Wand funktioniert der Aetherion Max erstaunlich gut. Wer knapp 3.000 Euro für den Projektor ausgibt, sollte eine passende Leinwand trotzdem fest einplanen.

Vor allem eine für Ultrakurzdistanzprojektoren ausgelegte Leinwand macht im Wohnzimmer sichtbar etwas aus. Schwarze Bildbereiche wirken dunkler, Farben kräftiger und ein Teil des seitlich oder von oben einfallenden Umgebungslichts wird abgefangen. Das ist weniger Feintuning für Heimkinofans als der Unterschied zwischen „geht gut“ und „so soll das aussehen“. Darüber ist sich auch der Hersteller bewusst und demonstriert den Unterschied im Video:

Ein sonnendurchflutetes Wohnzimmer wird dadurch natürlich nicht zum Kinosaal. Wer mittags bei direkter Sonne grundsätzlich alle Vorhänge offen lassen möchte, ist mit einem hellen Fernseher weiterhin besser bedient. Mit etwas Lichtkontrolle funktioniert der Aetherion Max tagsüber aber überraschend gut. Sobald es draußen dunkler wird, spielt die Projektionslösung dann aber ihre eigentliche Stärke aus.

120 Zoll verändern den Raum

Die Bildgröße ist das stärkste Argument des Aetherion Max und gleichzeitig das, das sich am schlechtesten in einer technischen Tabelle erklären lässt.

120 Zoll klingen zunächst einfach nach einer größeren Zahl. Im Wohnzimmer fühlt sich das aber grundlegend anders an als 55 oder 65 Zoll. Ein Film nimmt plötzlich einen großen Teil des Blickfelds ein. Beim Fußball erkennt man Spieler und Ball aus größerer Entfernung, ohne sich auf Details konzentrieren zu müssen. Und bei Spielen sitzt man nicht mehr nur vor dem Bildschirm, sondern gefühlt ein gutes Stück weiter darin.

Anschlussfreudig: Der Aetherion Max bringt u.a. Ethernet und HDMI mit eARC mit

150 Zoll funktionieren ebenfalls überzeugend. Dann sollte man allerdings vorher prüfen, ob Wand und Raumhöhe tatsächlich mitspielen. Die offiziell möglichen 200 Zoll sind eher etwas für Veranstaltungsräume, die Aula oder den Besprechungsraum im Hotel. Wer zu Hause Platz für gut fünf Meter Bilddiagonale hat, der sucht sich seinen Projektor wohl ohnehin nicht mehr selbst aus, sondern lässt das Heimkino professionell bestücken.

Schärfe ist hier erstaunlich unspektakulär

„Unspektakulär, klingt zunächst vielleicht nach Kritik, ist aber als Kompliment gemeint. Über die Schärfe denkt man nach der Einrichtung schlicht kaum noch nach.

Gerade Ultrakurzdistanzprojektoren können zu den Rändern hin etwas weich werden. Beim Aetherion Max bleibt das Bild auch dort sauber. Schrift in Menüs ist klar lesbar und feine Strukturen laufen an den Ecken nicht auseinander. Selbst auf großen Flächen wirkt das Bild ruhig und geschlossen.

Eine Staubschutzabdeckung ist im Lieferumfang inbegriffen

Technisch arbeitet der Aetherion Max mit einem DLP-Chip, der das 4K-Bild per schneller Pixelverschiebung erzeugt. Die Bildpunkte werden dabei mehrfach minimal versetzt projiziert, sodass auf der Leinwand ein vollständiges UHD-Raster entsteht. Einen Unterschied zu nativer 4K-Technik muss man aus normalem Sitzabstand eher mit Testbildern suchen als beim Filmabend. Wer zwingend 4K mit 120 Hertz möchte, landet bei AWOL eher beim deutlich teureren LuxVision.

Dunkle Filme machen wieder Spaß

Viele DLP-Projektoren haben eine Eigenschaft, die vor allem bei dunklen Filmen schnell auffällt: Schwarz sieht eher nach Anthrazit aus. Beim Aetherion Max ist das deutlich weniger problematisch.

Dunkle Szenen wirken satter und plastischer. Sterne stehen klarer vor schwarzem Hintergrund und auch schwarze Balken über und unter Filmen ziehen weniger Aufmerksamkeit auf sich. Besonders bei düsteren Filmen ist das angenehm. Statt ständig das Gefühl zu haben, jemand hätte einen leichten Grauschleier über das Bild gelegt, bleibt mehr Tiefe erhalten.

Macht schnell wach: Die An-Aus-Taste an der rechten Geräteseite

AWOL kombiniert dafür eine mechanische Iris mit einer elektronischen Anpassung dunkler Szenen. „Enhanced Black Level“ würden wir im Alltag eingeschaltet lassen. Bei sehr abrupten Helligkeitswechseln lässt sich gelegentlich erkennen, dass das Bild nachregelt. Der Gewinn bei dunklen Szenen fällt für uns aber stärker ins Gewicht. Ein OLED-Fernseher kann Schwarz zwar weiterhin besser. Dafür misst der OLED in der Regel auch keine drei Meter Diagonale.

Farben, die nicht nach Elektronikmarkt aussehen

Laserprojektoren können Farben produzieren, bei denen man sich gelegentlich fragt, ob jemand im Menü versehentlich den Demo Modus aktiviert hat. Der Aetherion Max ist erfreulich zurückhaltend abgestimmt.

Farben wirken kräftig, aber nicht permanent überzogen. Hauttöne sehen natürlich aus und bunte Filmszenen dürfen leuchten, ohne sofort künstlich zu wirken. HDR-Material profitiert davon besonders. Helle Reflexe besitzen ordentlich Kraft und dunkle Bereiche behalten trotzdem Struktur.

Dolby Vision wird ebenso unterstützt wie HDR10, HDR10+, HLG und der noch recht junge Filmmaker Mode. Die dynamische HDR Anpassung funktioniert gut, solange man nicht jede Einstellung auf maximalen Effekt dreht. Mehr ist auch hier nicht automatisch besser.

Die Fernbedienung ist für Google TV optimiert und mit vier Streaming-Tasten versehen

Ähnliche Erfahrungen hatten wir beim Valerion VisionMaster Max gemacht. Beide Geräte setzen auf RGB Laser und eine aufwendige Kontraststeuerung, verfolgen bei Aufstellung und Alltag aber unterschiedliche Ansätze. Der Valerion verlangt mehr Abstand zur Leinwand, der Aetherion verschwindet praktisch direkt davor.

Wer empfindlich auf klassische DLP-Projektoren reagiert, kennt den sogenannten Regenbogeneffekt. Bei schnellen Augenbewegungen blitzen dann kurz einzelne Farben auf.

Beim Aetherion Max ist davon überraschend wenig übrig geblieben. Wir selbst haben den Effekt im normalen Betrieb praktisch nicht gesehen. Einzelne besonders empfindliche Freunde konnten ihn bei schnellen Kopfbewegungen noch provozieren. Ganz verschwunden ist er also nicht.

Das erinnert ein wenig an Menschen, die sofort merken, wenn im Restaurant jemand drei Tische weiter Koriander bestellt hat. Manche reagieren extrem sensibel, für andere spielt das überhaupt keine Rolle. Wer weiß, dass er auf DLP-Projektoren empfindlich reagiert, sollte deshalb weiterhin selbst Probe schauen. Für die meisten dürfte das Thema hier deutlich weniger relevant sein als noch bei älteren Geräten.

Apple Home, AirPlay 2 und Google TV

Angenehm ist auch, dass man nach dem Einschalten nicht erst überlegen muss, welcher Streamingstick gerade an welchem Anschluss hängt.

Google TV ist direkt integriert und läuft schnell genug, dass man es tatsächlich benutzen möchte. Netflix, YouTube, Disney+, Prime Video und andere Dienste fühlen sich nicht wie eine nachträgliche Behelfslösung an. Das klingt selbstverständlich, ist es bei Projektoren aber keineswegs immer.

Der Aetherion Max versteht sich auf Apple Home und AirPlay 2

Auch AirPlay 2, Chromecast und Miracast gehören zu den Bordwerkzeugen. iPhone, iPad, Mac und andere Geräte lassen sich dadurch unkompliziert ins Setup einbinden. Bei den Anschlüssen ist ebenfalls genügend Auswahl vorhanden. Konsole, Rechner und weitere Zuspieler können gleichzeitig verbunden bleiben. Wer ein externes Soundsystem nutzt, kann den Ton per eARC weiterreichen.

Der Ton geht erst einmal in Ordnung

Bei Projektoren gehört der eingebaute Lautsprecher häufig zu den Funktionen, die man einmal ausprobiert und danach möglichst schnell vergisst. Beim Aetherion Max darf man sich mit der Soundbar dagegen ruhig etwas Zeit lassen.

Der Klang ist voll genug, um einen normalen Filmabend nicht sofort nach Kompromiss klingen zu lassen. Stimmen bleiben verständlich und auch Serien oder Fernsehsendungen besitzen ausreichend Volumen. Für den normalen Wohnzimmerbetrieb reicht uns das integrierte System vollkommen aus.

Seine empfindliche Optik schützt der Aetherion Max mit einem mechanischen Verschluss

Natürlich ersetzt es kein gutes Mehrkanalsystem. Wer sich ein 120- bzw. 150-Zoll-Bild ins Wohnzimmer stellt, wird früher oder später vermutlich auch beim Ton etwas größer denken. Bis dahin kann man die eingebauten Lautsprecher aber guten Gewissens benutzen. Der Lüfter bleibt im Hintergrund hörbar, fällt bei normaler Filmlautstärke jedoch kaum auf.

Auch optisch darf er im Wohnzimmer bleiben

Der Aetherion Max ist kein kleines Gerät, wirkt für seine Möglichkeiten aber angenehm kompakt. Mit knapp neun Kilogramm lässt er sich noch problemlos bewegen. Das ist spätestens dann interessant, wenn man einmal versucht hat, einen riesigen Fernseher durch ein Treppenhaus zu bekommen.

Das gunmetallfarbene Gehäuse wirkt hochwertig und eigenständiger als viele nüchterne Projektorboxen. Besonders nett ist die motorisierte Abdeckung über der Optik. Beim Einschalten öffnet sie sich automatisch, beim Ausschalten verschwindet die Linse wieder darunter.

Die RGB Beleuchtung an der Front kann (glücklicherweise) deaktiviert werden. Das sollte sie unserer Meinung nach meistens auch bleiben. Ein Heimkino wird selten besser, nur weil noch ein weiteres Gerät bunt leuchtet.

Nicht besser als ein Fernseher, ganz anders

Beim Vergleich mit Fernsehern muss man etwas aufpassen. Der Aetherion Max schlägt keinen guten OLED beim Schwarzwert. Gegen einen sehr hellen Mini LED Fernseher verliert er bei direkter Sonne ebenfalls. Aber darum geht es bei diesem Gerät eigentlich nicht.

Sein Argument ist die Größe. 120 oder 150 Zoll verändern den Charakter eines Raumes und die Art, wie man Filme oder Spiele wahrnimmt. Ein 85 Zoll Fernseher ist groß. 120 Zoll sind ein privates Kino.

Härtetest: Der Aetherion Max kommt auch gegen Tageslicht und türkise Wandfarbe an

Dazu kommt ein praktischer Vorteil, der leicht unterschätzt wird. Der Projektor lässt sich noch von einer Person bewegen. Einen Fernseher mit vergleichbarer Bildfläche transportiert man dagegen nicht mal eben von einem Zimmer ins andere.

Für 2.999 Euro wird die Sache interessant

Zum regulären Preis von 3.999 Euro steht der Aetherion Max in direkter Konkurrenz zu einigen sehr starken Premiumprojektoren. Zum aktuellen Angebotspreis von 2.999 Euro bei Amazon sieht die Rechnung deutlich freundlicher aus.

Man sollte nur nicht vergessen, dass eine gute Leinwand praktisch zum Gesamtpaket gehört. Wer hier spart und keine glatt verputzte, weiße Wand besitzt, der verschenkt sichtbar Bildqualität. Besonders in einem normalen Wohnzimmer macht die passende ALR-Leinwand einen größeren Unterschied als manches zusätzliche Menüsetting.

Nach einigen Tagen mit 120 Zoll wirkt ein normaler Fernseher plötzlich erstaunlich klein. Und genau darin liegt vermutlich die größte Gefahr des Aetherion Max. Man gewöhnt sich erschreckend schnell daran, dass auch die gesamte Wohnzimmerwand zum Bildschirm werden kann.