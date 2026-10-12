Die im Sommer vorgestellte Mac-Anwendung BetterMacWidgets erweitert den Schreibtisch von macOS um zusätzliche Widgets. Die App lässt sich mit eingeschränktem Funktionsumfang kostenlos nutzen und liegt mittlerweile in Version 2.3.21 vor.

BetterMacWidget bietet insgesamt 36 verschiedene Widgets an, von denen sich acht dauerhaft kostenlos nutzen lassen. Zu den Gratis-Modulen gehören unter anderem eine Uhr, ein Kalender, die Erinnerungen-App sowie Timer, Stoppuhr und Wetteranzeige.

Widgets auch auf dem Sperrbildschirm

Eine Besonderheit der App ist die Möglichkeit, Widgets auch auf dem Sperrbildschirm des Macs zu platzieren. Die derzeit noch als Beta gekennzeichnete Funktion ermöglicht es, ausgewählte Informationen abzulesen, ohne den Mac zuvor entsperren zu müssen. Die regulären Elemente des Sperrbildschirms, darunter die Uhrzeit und das Eingabefeld für das Passwort, bleiben dabei unverändert.

Grundsätzlich lässt sich BetterMacWidgets als gewöhnliche Widget-App für den Mac verwenden, bietet jedoch mehr Designoptionen und Konfigurationsmöglichkeiten. Die mitgelieferte Auswahl reicht von einfachen Informationsanzeigen bis zu interaktiven Bedienelementen. So lassen sich beispielsweise die Wiedergabe von Apple Music und Spotify steuern, die Auslastung von Prozessor und Arbeitsspeicher überwachen oder die Akkustände angeschlossener Bluetooth-Geräte anzeigen.

Optional eigene Widgets erstellen

Weitere Widgets ermöglichen den Zugriff auf Webseiten, Ordner und die Zwischenablage. Zudem lassen sich über die Widgets Programme starten und Kurzbefehle ausführen. Über die mitgelieferten Funktionen hinaus können Nutzer eigene Widgets erstellen. Mithilfe einer Datei im JSON-Format lassen sich Aufbau und Inhalt der Anzeige festlegen. Der Entwickler stellt hierfür Vorlagen bereit, sodass die Umsetzung auch ohne Programmierkenntnisse möglich sein soll.

Hierfür ist allerdings eine kostenpflichtige Lizenz erforderlich. Die Unterstützung für den Sperrbildschirm und eigene Widgets separat für 12,99 Euro oder im Gesamtpaket für 19,99 Euro angeboten. Letzteres schließt die gewöhnliche, sonst ebenfalls 12,99 Euro teuere Pro-Lizenz mit zusätzlichen Widgets und Konfigurationsoptionen ein.