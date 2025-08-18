HomePod will keine aktuellen Nachrichten mehr vorlesen

Siri macht auf dem HomePod mal wieder Probleme. Seit ein paar Tagen lässt sich die Funktion zum Abspielen der aktuellen Nachrichten nicht mehr nutzen. Stattdessen wird man lediglich mit teils wechselnden Fehlermeldungen abgespeist.

Entsprechende Leserberichte lassen sich auch auf unseren HomePods nachvollziehen. Auf den Sprachbefehl „Spiele die neuesten Nachrichten“ hin gibt Apples Sprachassistentin zunächst die positive Rückmeldung „Hier kommen die neuesten Nachrichten“, verweigert dann allerdings mit der Begründung, es stünden keine ungespielten Folgen zur Verfügung, den Dienst.

Unzuverlässige Standardfunktionen

Die Möglichkeit, mit Befehlen wie „Hey Siri, was gibt es heute in den Nachrichten?“ oder „Hey Siri, was gibt es Neues?“ einen aktuellen Nachrichtenüberblick abzurufen, gehörte zu den von Apple nach der Einführung des Geräts stark beworbenen Standardfunktionen des HomePod. Als Nachrichtenquellen stehen hier die Tagesschau, ZDF heute oder der Deutschlandfunk zur Auswahl.

Probleme mit dieser Funktion sind allerdings wie auch Funktionsstörungen bei anderen Standardfunktionen des HomePod nicht neu. Auch das mit iOS 14.2 eingeführte, sogenannte „Persönliche Update“ ist regelmäßig mit Fehlern behaftet. Hier assen sich mit Sprachbefehlen wie „Was gibt es Neues?“ oder „Lies mein tägliches Update“ aktuelle Wetterinfos, Nachrichten und persönliche Termine abfragen. Zu oft wird dies jedoch mit schwer nachvollziehbaren Fehlermeldungen verweigert.

Hoffnung auf schnelle Korrektur

Angesichts der aktuellen Probleme beim Abruf der aktuellen Nachrichten bleibt zu hoffen, dass sich diese durch Korrekturen auf Apples Servern beheben lassen und die betroffenen Nutzer nicht auf die Fehlerbehebung im Rahmen eines Software-Updates für den HomePod warten müssen.

Aktuell laufen Apples HomePods mit der Softwareversion 18.6. Den uns vorliegenden Berichten zufolge tritt der Fehler allerdings unabhängig von der auf den Geräten installierten Betriebssystemversion auf.