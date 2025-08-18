Z-Wave Long Range: Antenne ermöglicht 1.000 Meter Reichweite

Der Anbieter Nabu Casa hat mit dem Connect ZWA-2 einen neuen Z-Wave-Adapter für Home Assistant auf den Markt gebracht, bei dem es sich derzeit um das leistungsfähigste Gerät in diesem Segment handelt. Die Antenne hat zwar deutlich größere Ausmaße als die die sonst verbreiteten kompakten USB-Sticks, soll dafür aber nicht nur eine deutlich höhere Reichweite, sondern auch stabilere Verbindungen gewährleisten.

Für die Entwicklung des Home Assistant Connect ZWA-2 zeichnet das hinter der Smarthome-Plattform stehende Team verantwortlich. Der Produktbeschreibung zufolge wurde hier der aktuelle 800er-Chipsatz von Z-Wave verbaut. Zudem unterstützt der Adapter neben klassischem Z-Wave auch die neue, auch in Europa verfügbare Variante Z-Wave Long Range. Diese soll größere Entfernungen zwischen Geräten ermöglichen und gleichzeitig den Energiebedarf senken.

Bis zu 1.000 Meter Reichweite

Die Reichweite bei Z-Wave Long Range soll bei freier Sicht bis zu 1,5 Kilometer betragen – in Europa ist die Leistung gesetzlich auf 1.000 Meter limitiert. In Innenräumen sollen sich Entfernungen zwischen 50 und 100 Metern überbrücken lassen und auch das Durchdringen von mehreren Betondecken möglich sein.

Die Stromversorgung des Adapters läuft über USB-C. Die Antenne muss für optimale Leistung in aufrechter Position verwendet werden. Der Standfuß nimmt eine Grundfläche von 12,5 × 12,5 Zentimetern ein, die Höhe wird vom Hersteller mit 31,5 Zentimetern angegeben.

Die Größe und Position von Antenne und Gehäuse seien exakt auf die ideale Z-Wave-Frequenz abgestimmt worden, um eine störungsfreie Kommunikation auch durch dicke Wände zu gewährleisten. Damit sich das Gerät in das heimische Umfeld integriert und nicht versteckt, sondern möglichst optimal platziert wird, hat der Hersteller das schlichte Design um eine LED-Beleuchtung im Stil einer Kerze ergänzt.

Vertrieb über deutschen Versand

Das neue Zubehör wird in Deutschland über Mediarath, den offiziellen Vertriebspartner von Nabu Casa, vertrieben. Die Antenne wurde für die Verwendung mit Home Assistant entwickelt, lässt sich nach dieser Anleitung aber auch in Verbindung mit anderen Plattformen betreiben.

Passende Produkte für Z-Wave Long Range kommen derzeit immer mehr auf den Markt. Shelly hat hier ganz neu verschiedenes Zubehör im Programm, darunter auch Schaltmodule für den Unterputzeinbau und eine Schaltsteckdose.