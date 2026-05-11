Einkaufstaschen aus alten Apple-Werbebannern

Der Apple-Händler Comspot bietet mit seiner Upcycling Collection Taschen aus ehemaligen Apple-Werbematerialien an. Ausrangierte Banner, die zuvor in den Ladengeschäften von Comspot verwendet wurden, werden zu Taschen verarbeitet. Dadurch entsteht jeweils ein Einzelstück, da Farbe, Motive und teilweise auch die Materialstruktur der ursprünglichen Banner variieren.

Die Kollektion umfasst unterschiedliche Designs für den Einsatz im Alltag und beim Einkaufen. Neben klassischen Einkaufstaschen in verschiedenen Größen bietet Comspot auch Crossbody-Bags zum Umhängen sowie kleinere Aufbewahrungstaschen für Kabel und Zubehör an.

Verkauf unterstützt soziales Projekt

Die Aktion soll einerseits dafür sorgen, dass Materialien wie Werbebanner nach ihrem Einsatz nicht entsorgt werden müssen, sondern in Form eines neuen Produkts auch darüber hinaus noch genutzt werden können. Zudem unterstützt das Ganze einen guten Zweck. Der gesamte Gewinn aus dem Verkauf kommt Comspot zufolge dem Hamburger Wünschewagen zugute. Das vom Arbeiter-Samariter-Bund initiierte Projekt erfüllt schwerkranken Menschen letzte Wünsche.

Als Apple Premium Partner hat Comspot regelmäßig Werbebanner für aktuelle Apple-Produkte im Einsatz. Dementsprechend passen auch die Motive der daraus gefertigten Taschen zumindest zum Teil perfekt zum Kundenstamm des Unternehmens. Allerdings handelt es sich dabei jeweils um ein Unikat. Teils sind es auch nur noch Farben und Fragmente, die an das ursprüngliche Motiv erinnern.

Jede Tasche ein Einzelstück

Dementsprechend bleibt es ein Stück weit auch dem Zufall überlassen, ob man tatsächlich ein gutes Taschenmotiv findet. Comspot stellt die jeweils verfügbaren Einzelstücke mit Fotos in seinem Onlineshop ein.

Aktuell werden vier verschiedene Varianten angeboten. Die Einkaufstaschen gibt es in zwei verschiedenen Größen für 14,90 Euro und 26,90 Euro. Eine kleine Kabeltasche kostet 16,90 Euro und für eine Cross-Body-Bag bezahlt man 33,90 Euro.