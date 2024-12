HomePod-Nutzer klagen auch unter 18.2 über asynchrone Wiedergabe

Die in der vergangenen Woche veröffentlichte HomePod-Software 18.2 schafft offenbar keine Abhilfe bei Problemen mit der asynchronen Wiedergabe in Multiroom-Umgebungen und teils auch in Stereosets. Immerhin kann man sich bei diesen Problemen zum Teil mit Workarounds behelfen.

Die Probleme bei der gleichzeitigen Wiedergabe in mehreren Räumen oder im Zusammenhang mit HomePod-Stereosets wurden bereits direkt nach der Freigabe von iOS 18 von ersten Nutzern gemeldet. Von dem Fehler sind besonders Nutzer von Apple Music betroffen, allerdings ist er möglicherweise noch gar nicht allen HomePod-Besitzern aufgefallen, da sich die versetzte Wiedergabe oft erst nach längerer Zeit einstellt. Dann geraten beispielsweise die HomePods in unterschiedlichen Räumen aus dem Takt, teilweise erfolgt auch die Wiedergabe auf als Stereoset gekoppelten HomePods zeitlich versetzt.

Der Fehler wurde zwar bereits direkt nach der Freigabe der HomePod-Software 18.0 an Apple gemeldet. Besserung haben aber weder das Softwareupdate 18.1 noch die nun verfügbare HomePod-Software 18.2 gebracht.

Workarounds sollen helfen

Solange Apple den Fehler nicht behebt, sind die betroffenen Nutzer auf die im Web zu diesem Thema kursierenden Workaround-Tipps angewiesen. Ein Leser schreibt uns, dass es bei ihm geholfen hat, bei der Wiedergabe von Apple Music die Funktion „Audio überblenden“ zu deaktivieren. Der zugehörige Schalter findet sich in den iOS-Einstellungen im Bereich „Musik“.

Andere Anwender berichten, dass es geholfen hat, wenn sie über die Musik-App die Wiedergabeoptionen „Lossless“ und „Dolby Atmos“ abgeschaltet haben.

Beides ist keinesfalls eine Dauerlösung, doch wenn es dann funktioniert allemal besser, als sich mit der zeitlich versetzten Wiedergabe herumzuärgern. Wenn der Fehler auftritt, hilft es ansonsten in der Regel auch, die Wiedergabe zu unterbrechen und erneut zu starten.