HomePod-Software 18.3 hilft wohl nicht gegen Multiroom-Probleme

Offenbar hat auch die gestern von Apple freigegebene HomePod-Software 18.3 die Probleme mit der asynchronen Audiowiedergabe in Multiroom-Umgebungen nicht behoben. Nur wenige Stunden, nachdem sich das Update installieren ließ, haben uns neue Fehlerberichte diesbezüglich erreicht.

Somit sehen sich Nutzer, die ihre Wohnung mit mehreren HomePods ausgestattet haben und diese auch zur Beschallung von mehreren Zimmern gleichzeitig verwenden, weiterhin mit entsprechenden Problemen konfrontiert. Der Fehler scheint auch weit verbreitet zu sein, wird allerdings nicht zwangsläufig von allen Nutzern bemerkt, da sich die Symptome in der Regel erst einstellen, nachdem man über einen längeren Zeitraum hinweg in mehreren Räumen gleichzeitig Musik gehört hat. Die HomePods geraten dann zunehmend aus dem Takt und zum Teil erfolgt sogar die Wiedergabe über zwei zu einem Stereoset gekoppelte Apple-Lautsprecher zeitlich versetzt.

Der Fehler wurde schon direkt nach der Freigabe von iOS 18 im September an Apple gemeldet. Nach den Updates auf iOS 18.1 und iOS 18.2 bringt nun wohl auch das dritte große Update, das Apple für diese iOS-Version veröffentlicht hat, keine Besserung.

Gerade wenn man Musik hören will, sind solche Wiedergabeprobleme extrem ärgerlich. Ein großer Teil der Sonos-Nutzer kann da inzwischen ebenfalls ein Lied davon singen.

Betroffene sind auf Workarounds angewiesen

Während Sonos seine Probleme mit einer neuen Geschäftsleitung in den Griff bekommen will, verweisen wir die HomePod-Nutzer an dieser Stelle nochmal auf die im Netz kursierenden Workarounds.

So kann es wohl für Besserung sorgen, wenn man bei der Wiedergabe von Apple Music die Funktion „Audio überblenden“ zu deaktivieren. Den entsprechenden Schalter findet ihr in den iOS-Einstellungen im Bereich „Musik“. Teils wurde auch berichtet, dass es geholfen hat, wenn man die Wiedergabeoptionen „Lossless“ und „Dolby Atmos“ in der Musik-App deaktiviert.