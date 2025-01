TomTom Traffic Index 2024: Wo steht man am längsten im Stau?

TomTom hat seinen Traffic Index 2024 veröffentlicht. Die hier zusammengetragenen Daten wurden in mehr als 500 Städten auf sechs Kontinenten erfasst. TomTom hat dafür mehr als 737 Milliarden von seinen Nutzern und Vertragspartnern gefahrene Kilometer ausgewertet.

Bevor wir weiter auf die im Traffic Index 2024 veröffentlichten Daten eingehen, muss hier kurz das Thema Datenschutz angesprochen werden. Nicht nur diese Statistik, sondern auch die von Anbietern wie TomTom und Google verarbeiteten Echtzeit-Verkehrsinformationen sind eines der besten Beispiele dafür, dass es auch sinnvolle und wichtige, auf Nutzerdaten basierende Anwendungen gibt. Über Negativbeispiele haben wir ja eben erst unter der Überschrift „Handel mit Standortdaten: „Wetter Online“ und „Focus Online“ in der Kritik“ berichtet.

Verkehrsauswertungen wie diese von TomTom können relevante Informationen für Verkehrs- und Stadtplaner liefern. Natürlich wollen die Unternehmen mit den gesammelten Daten auch Geld verdienen. In der Regel ist es ein Geben und Nehmen, was man besonders gut am Beispiel von Google Maps sieht, deren Dienstleistungen man kostenlos nutzt, während man das Angebot mit der Übermittlung seiner Live-Daten unterstützt.

Berlin ist die langsamste Stadt in Deutschland

Der neue TomTom Traffic Index lässt uns wissen, dass man in London in Europa am langsamsten vorankommt und New York diese „Auszeichnung“ in den USA erhalten hat. Uns interessieren aber vor allem auch die Deutschland-Charts diesbezüglich, TomTom hat hier die Daten zu 29 Städten veröffentlicht.

Am langsamsten kommt man demnach in der Bundeshauptstadt Berlin voran. Für die Strecke von zehn Kilometern muss man hier im Schnitt mehr als 28 Minuten einplanen. In Städten wie Frankfurt, Leipzig und Hamburg sieht es nicht viel besser aus.

Vergleichsweise entspannt ist man dagegen in Duisburg, Wuppertal oder Bochum unterwegs, wo man für die gleiche Entfernung nur zwischen 11 und 13 Minuten unterwegs ist.