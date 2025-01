Google Maps wird den Golf von Mexiko als Golf von Amerika anzeigen

Google hat angekündigt, den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umzubenennen. Die Änderung soll erfolgen, sobald sich der neue Name auch in den offiziell von der amerikanischen Regierung ausgegebenen Veröffentlichungen findet. Für die geografische Namensgebung ist in den USA das Geographic Names Information System zuständig.

We’ve received a few questions about naming within Google Maps. We have a longstanding practice of applying name changes when they have been updated in official government sources. — News from Google (@NewsFromGoogle) January 27, 2025

Die geplante Änderung gründet auf einer Regierungsanweisung, die der neue US-Präsident Donald Trump direkt im Anschluss an seine Amtseinführung unterzeichnet hat. Trump hatte bereits vor der Wahl damit geworben, den Golf von Mexiko „wieder amerikanisch“ zu machen. Zudem soll auch der höchste Berg Nordamerikas künftig wieder Mount McKinley heißen. Der Berg wurde im Jahr 2015 aus Respekt gegenüber den amerikanischen Ureinwohnern in Denali umbenannt.

Google weist im Rahmen dieser Ankündigung darauf hin, dass man sich schon in der Vergangenheit an offizielle Namen und entsprechende Änderungen der zuständigen Regierungen gehalten habe. Allerdings wird es hier künftig Unterschiede zwischen den Vereinigten Staaten und dem Rest der Welt geben. Während Nutzer von Google Maps in den USA nur den neuen Namen angezeigt bekommen, werden für Nutzer aus anderen Ländern stets beide Namen angezeigt.

Apples Karten-App dürfte folgen

Google sieht sich angesichts dieser Stellungnahme jetzt schon mit der gleichen Kritik konfrontiert, die wohl auch Apple in Kürze zu erwarten hat. Es ist davon auszugehen, dass die Regierungsvorgaben auch in der Karten-App von Apple entsprechend umgesetzt werden.

Der Golf von Mexiko in Apples Karten-App

Apple hat bereits in der Vergangenheit auf ähnliche Weise wie jetzt Google deutlich gemacht, dass regulatorische Vorgaben in den einzelnen Ländern umgesetzt werden. Zahlreiche Beispiele dafür haben wir im Zusammenhang mit China gesehen, wo sich Apple ganz egal, ob es um Apps, die aus dem Angebot des App Store entfernt werden, oder um störende Emojis geht, stets auf lokale Gesetzgebung berufen hat.