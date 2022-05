Apple-Music-Tipp: Exklusive Radio-Specials zu legendären Alben

Das Blog MacStories macht auf den vergleichsweise gut bei Apple Music versteckten Bereich Essentials Anniversaries aufmerksam. In der deutschen Version von Apple Music ist die Rubrik. mit „Album Essentials Jubiläen“ überschrieben und ist sowas wie ein Geburtstagskalender für Musikveröffentlichungen.

Essential albums are the ones you come home to, the ones you swear by. They're classics and game-changers-records that've defined eras, careers, movements and moments in time. This is the place on Apple Music where we celebrate Essentials as they approach milestone anniversaries, with exclusive artist interviews. live events and extended Editors' Notes.