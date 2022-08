HomePod: Neue Version mit Bildschirm soll Echo-Geräten Konkurrenz machen

Die Gerüchte um einen im Leistungsumfang erweiterten HomePod sind nicht vom Tisch. Weiterhin ist im Gespräch, dass Apple neue HomePod-Modelle in der Entwicklung hat, die vom Funktionsumfang an den Echo Show von Amazon erinnern.

Der Bloomberg-Journalist Mark Gurman hält an seinen Voraussagen fest, dass Apple eine Version des HomePod mit erweitertem Leistungsumfang und verbesserten Klangeigenschaften in der Entwicklung hat. Insgesamt arbeite Apple aktuell an mindestens vier neuen Smarthome-Geräten, von denen eine neue Version des großen HomePod am wahrscheinlichsten auch auf den Markt komme – allerdings nicht vor Ende nächsten oder Anfang übernächsten Jahres.

Echo Show 10 von Amazon

Immer wieder ist in diesem Zusammenhang zu hören, dass Apple an einem HomePod mit Bildschirm arbeitet, also quasi ein mit dem Echo Show 10 von Amazon vergleichbares Produkt in Arbeit hat. Eine erweitere Option sei eine Kreuzung aus Apple TV und HomePod inklusive einer integrierten FaceTime-Kamera.

Sollte dergleichen kommen, würde Apple einmal mehr alte Prinzipien über den Haufen werfen. So hat es Apple in der Vergangenheit als überflüssig bezeichnet, einen smarten Lautsprecher mit einem Bildschirm auszustatten. Dass Apple ein solches Gerät nun zusätzlich auch mit einer Kamera bestücken will, kommt umso mehr überraschend, lässt gleichermaßen aber auch darauf schließen, dass der iPhone-Hersteller einmal mehr gesehen hat, dass die Konkurrenz hier bereits frühzeitig den richtigen Weg eingeschlagen hat.

Neuer Fire TV Cube im Anmarsch

Apropos Kombi-Geräte: Amazon will offenbar eine neue Version des Fire TV Cube auf den Markt bringen. Das auf Fire TV spezialisierte Blog AFTVnews hat Hinweise auf eine Überarbeitung des Geräts ausgemacht, gleichermaßen damit verbunden aber auch keine großartigen Neuerungen gesichtet.

Der Fire TV Cube kombiniert Alexa mit einem Fire TV 4K und übernimmt damit Verbunden teils auch die Funktion einer Infrarot-Fernbedienung. Während in den USA bereits die zweite Generation des Geräts auf dem Markt ist, haben wir hierzulande die erste Generation übersprungen. Der Fire TV Cube wird von Amazon zum Preis von 119,99 Euro als „Hands-free 4K Ultra HD Mediaplayer mit Alexa“ angeboten.