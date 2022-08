Audible-Abo über die App teurer als beim Direktabschluss

Hintergrund ist die Tatsache, dass beim Abo-Abschluss über den App Store ein Teil der monatlichen Einnahmen bei Apple beziehungsweise Google bleiben. Um dies auszugleichen und sicher auch, um die Nutzer zum direkten Abschluss über die eigene Webseite zu animieren, bieten einzelne Anbieter ihre Abos zu erhöhten Preisen in den App Stores an.

Mit Blick auf das Monatsabo von Audible.de läuft hier in regelmäßigen Abständen die Frage ein, ob der Hörbuchanbieter eine Preiserhöhung plant. Natürlich können wir nicht in die Zukunft schauen, doch sind die teils von Audible statt 9,95 Euro veranschlagten 10,99 Euro keinesfalls ein Indiz dafür. Audible ist lediglich einer von diversen weiteren Anbietern, die ihre Abos über die App Stores von Apple und Google teurer verkaufen.

