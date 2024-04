HomePod mit Display: Apple soll weiter daran arbeiten

Ein auf Twitter/X veröffentlichtes Bild einer Bildschirmkomponente hält das Thema „HomePod mit Display“ weiterhin warm. Viel zu sehen gibt es hier ja nicht, doch aus gleicher Quelle haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder zutreffende Infos zu Apple-Prototypen und noch nicht veröffentlichten Produkten gesehen.

New picture of the (might be upcoming one) HomePod with display.

Glossy, sick, just imagine.#Apple #appleinternal (B720) pic.twitter.com/xMTULXpGw0

— Kosutami (@Kosutami_Ito) April 18, 2024