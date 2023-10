Wieder im Gespräch: Ein HomePod mit Display

Wenn wir an einen Smart Speaker mit Display denken, kommt uns eigentlich so etwas wie der Echo Show oder auch der Google Nest Hub in den Sinn. Also ein Gerät, dessen Bildschirm so konzipiert ist, dass er aktiv als Info-Display verwendet werden kann, beispielsweise für die Anzeige von Kochanleitungen, als digitaler Bilderrahmen oder auch als Uhr für den Nachttisch. Apple scheint hier jedoch anders zu denken und ist angeblich weiter dabei, mit einem in die Oberfläche des HomePod integrierten LCD-Bildschirm zu experimentieren.

An Engineering build HomePod frameshell with a completely different glass on top- it’s set for touchscreen, with black bezel

The design of shell is similar to HomePod 2nd gen's, not the 1st gen—it stands  might decided add 🖥️ for 2's but not at last, OR it’s next generation pic.twitter.com/W5zRIVGPiK

— Kosutami (@KosutamiSan) October 21, 2023