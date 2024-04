USB‑C Digital AV Adapter: Apple erinnert an Leistungsunterschiede

Apples USB-C Digital AV Multiport Adapter hat in seiner aktuellen Version bereits vor gut vier Jahren seinen weniger leistungsfähigen Vorgänger abgelöst. Damals schon hat das identische Aussehen der beiden Adapter hier und da für Verwirrung gesorgt. Die Tatsache, dass mittlerweile deutlich mehr von Apple angebotene Geräte mit dem Zubehör kompatibel sind, sich die Leistung der beiden Versionen des Adapters aber gravierend unterscheidet, hat Apple zu einer Überarbeitung der hierzu verfügbaren technischen Informationen veranlasst.

Das neue Support-Dokument mit dem Titel „About the Apple USB-C Digital AV Multiport Adapter“ ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, weist nun aber nicht nur deutlicher darauf hin, dass sich die beiden Versionen des Adapters unterscheiden, sondern unterstützt auch dabei, die jeweilige Variante zu identifizieren.

An der Modellnummer erkennbar

Wenn ihr so ein Ding in der Schublade habt und wissen wollt, welche Auflösungen es beherrscht, müsst ihr euch nach der Apple-Modellnummer des Zubehörs richten. Die neuere und weiterhin erhältliche Version wird unter der Bezeichnung A2119 geführt und der Vorgänger trägt die Modellnummer A1621.

Die Originalverpackung werdet ihr nicht mehr besitzen, aber die Modellnummer findet sich auch seitlich im Bereich der Anschlüsse auf den Adapter aufgedruckt. Alternativ dazu besteht die Möglichkeit, die Versionsnummer in den Systeminformationen von macOS nachzuschlagen, während der Stecker verbunden ist. Die Produktkennung 0x1463 steht hier für die neue Variante A2119 und das ältere Modell A1621 wird mit der Kennung 0x1460 angezeigt.

Deutliche Leistungsunterschiede zwischen beiden Modellen

Der Leistungsunterschied zwischen den beiden Varianten des Adapters ist gewaltig. So unterstützt das neuere Modell HDMI 2.0 und in Verbindung mit vielen Mac- und iPad-Modellen die Bildausgabe im 4K-Format mit einer Wiederholrate von 60 Hz. Der Vorgänger mit der Modellnummer A1621 muss dagegen mit HDMI 1.4b auskommen und bringt es bei 4K maximal auf 30 Hz, wer hier Video mit 60 Hz sehen will, muss ich mit einer Auflösung von 1080p zufriedengeben.