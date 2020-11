HomePod mini startet: Vereinzelt auch zur Abholung erhältlich

Der HomePod mini ist von heute an in Deutschland erhältlich. Hat man den Lautsprecher direkt am 6. November bestellt, so besteht zumindest die Möglichkeit der Lieferung am heutigen ersten Verkaufstag. Wer sich heute erst für den Kauf entscheidet, muss sich bei einer Online-Bestellung im Apple Store voraussichtlich bis Januar gedulden. Unabhängig von der Farbwahl kann Apple eigenen Angaben zufolge neue Bestellungen in diesem Jahr nicht mehr ausliefern.

Eine Option für den kurzfristigen Kauf bietet sich allerdings noch für Interessenten, die ein Apple-Ladengeschäft in ihrer Nähe haben. Laut Online-Abfrage ist der kleine Siri-Lautsprecher in ein paar wenigen der deutschen Apple Stores heute schon zur Abholung verfügbar. Stellt euch allerdings darauf ein, dass die Stückzahlen auch dort begrenzt sind, die vorrätigen Geräte lassen sich online zur Abholung reservieren.

Apples Angriff auf die Echo-Lautsprecher

Mit dem HomePod mini hat Apple eine überraschend günstige kleine Variante des vor zweieinhalb Jahren eingeführten Siri-Lautsprechers vorgestellt. Mit 96,50 Euro bewegt sich der Preis für das Gerät in einem Bereich, den man sonst für Zubehör des Herstellers investieren muss. Ersten Vorab-Tests zufolge klingt der HomePod mini dennoch überraschend gut. Ganz offensichtlich bricht Apple hier mit seinem eisernen Gesetz, nicht über den Preis nach Marktanteilen zu greifen, den HomePod mini darf man als direkten Angriff auf die Smart-Speaker von Herstellern wie Amazon und Google verstehen.

Alternativ zu Apple Music kann der HomePod mini in Kürze auch mit einem Streaming-Abo von Amazon Music Unlimited verknüpft werden, eine Spotify-Unterstützung hängt Apple zufolge von entsprechenden Anpassungen durch Spotify ab. Gleichzeitig gibt der HomePod mini einen vergleichsweise günstigen AirPlay-Lautsprecher ab und lässt sich auch in heimischen Multiroom-Setups platzieren. Ergänzend kann man den Lautsprecher zudem als HomeKit-Bridge verwenden.

Im Preis des HomePod mini ist ein externer 20-Watt-Adapter inbegriffen. Aufgrund der geringen Größe der Kugel von gerade mal 8,4 Zentimetern konnte dieses nicht wie beim großen HomePod direkt ins Gerät integriert werden.