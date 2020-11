HomePod mini: Die Video-Rezensionen sind online

Wer sich über die stets zeitgleichen Veröffentlichungen der Videobesprechungen und Text-Rezensionen neuer Apple-Produkte wundert, sei an die Presse-Embargos erinnert, die Apple allen Journalisten, Bloggern, YouTubern und Influencern mit der Aushändigung neuer Geräte mit auf den Weg gibt.

Diese dürfen im Anschluss an die offizielle Vorstellung bereits getestet, abgefilmt und besprochen werden – die so vorbereiteten Artikel, Videos und Kurzberichte dürfen jedoch erst an einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Uhrzeit in Netz gestellt werden.

Während die Sperrfristen für iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max bereits am Montag gefallen sind, zieht Apples neuer Kleinst-Lautsprecher, der HomePod mini heute nach.

Dieser wird seit wenigen Minuten in zahlreichen YouTube-Clips besprochen und scheint trotz der kleinen Bauform auf eine überwiegend positive Resonanz zu stoßen. Fast einheitlich behaupten die von Apple berücksichtigten YouTuber: Der HomePod mini liefert einen hervorragenden Sound.

Allerdings arbeitet auch im neuen kleinen Bruder des fast drei Jahre alten HomePods noch immer Apples Sprachassistentin Siri, die in den letzten Jahren zwar schlauer geworden, aber noch immer weit davon entfernt ist Amazons Alexa das Wasser zu reichen.

Für Apple TV-, AirPlay- und Apple Music-Nutzer

Der HomePod mini richtet sich vor allem an Apple TV-Nutzer, AirPlay-Fans und Apple Music-Abonnenten. Zwar können auch Anwender, die sich noch nicht hundertprozentig auf Apples Ecosystem eingelassen haben, Spaß mit den kleinen Boxen haben, richtig bezahlt machen sich die Mini-Lautsprecher aber nur in Haushalten, deren Bewohner in erster Linie auf Apples Dienste-Angebot setzen.

Wen ihr nur wenig Zeit habt, dann schaut euch die 11-Minuten-Review von Marques Brownlee an. Auch dieser bewertet die Klangqualität positiv, arbeitet gleichzeitig aber auch die kleinen Nick­lig­keiten heraus, auf die sich Besitzer des HomePod mini einlassen müssen.