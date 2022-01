HomePod mini am Mac oder Windows-Rechner wiederherstellen

Die oben genannte Funktion werdet ihr bestenfalls jedoch nie benötigen. Im Normalfalls sollte es genügen, wenn ihr den HomePod bei Problemen komplett neu startet, oder ihr die Funktion „HomePod zurücksetzen…“ in der Home-App auf dem Mac, iPhone oder iPad wählt. Ihr findet diese Option dort in der Detail-Ansicht des HomePod, im Bereich „Einstellungen“.

Wenn man den HomePod über das mitgelieferte USB-C-Kabel mit einem Mac oder PC verbindet, wird dieser dort genauso wie ein angeschlossenes iPhone oder iPad angezeigt: Auf dem Mac erscheint der HomePod mini im Finder und auf dem PC wird er als verbundenes Gerät in iTunes angezeigt. In beiden Fällen könnt ihr den Lautsprecher nun mithilfe der Taste „HomePod wiederherstellen…“ vollständig auf seine Werkseinstellungen zurücksetzen und die aktuell neueste HomePod-Software aufspielen.

