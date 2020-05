HomePod vorübergehend ausverkauft: Zweite Generation in Kürze?

Seit der Präsentation des ersten Apple HomePod auf der WWDC-Entwicklerkonferenz 2017 sind auch schon wieder drei Jahre verstrichen. Seitdem hat sich die Software des Siri-Lautsprechers zwar weiterentwickelt und wurde unter anderem um eine Radio-Funktion, Timer und Siri-Kurzbefehle erweitert, was die Hardware angeht, blieb der in schwarz und weiß verfügbare Speaker bislang allerdings unangetastet. Lediglich der Verkaufspreis wurde leicht nach unten korrigiert.

Dies könnte sich schon in Kürze ändern. Darauf deutet zumindest die schlechte Verfügbarkeit des Lautsprechers in den USA hin. Im Apple Online Store war dieser zwischenzeitlich sogar als „ausverkauft“ gekennzeichnet – derzeit listet Apple die Lautsprecher sowohl in Übersee als auch in Deutschland mit langen Lieferzeiten und verspricht Sofort-Bestellern die Lieferung erst zum Monatsende.

Der Wirtschaftsnachrichten-Dienst Bloomberg hatte erst kürzlich berichtet, dass Apple die Marke „HomePod“ trotz schlechter Verkaufszahlen weiter am Leben halten will und dafür auf kleinere und günstigere Modelle sowie ein Ausbau der Siri-Funktionen setzen will. Momentan wird eine Echo-ähnliche Diversifizierung erwartet.