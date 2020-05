Notizen sichern: Mini-Apps exportieren nach HTML und PDF

Eine E-Mail-Zuschrift, die uns gefreut hat: Nach unserem gestrigen Hinweis auf die Freeware „Note Export“ hat uns ifun.de-Leser Sedna auf seine Apple-Script-Lösungen aufmerksam gemacht, die ihr ebenfalls komplett kostenlos nutzen könnt.

Die beiden Mini-Apps Notes Backup und Notes-To-PDF kümmern sich dabei um zwei Export-Funktionen, die von den bereits vorgestellten Helfern noch nicht angeboten werden.

So sind die Apps in der Lage gesicherte Notizen verschlüsselt zu exportieren, können PDF-Dokumente erstellen oder die Notizen in schlichten HTML-Dateien ausgeben und mehrere Backups der Notizen-App anlegen ohne das vorherige dabei zu überschreiben.

Sedna erklärt:

Warum ich euch schreibe: […] ich stelle hin und wieder AppleScript Apps online (etwas aufgehübscht, so dass andere User sie nutzen können) und eine davon macht im Prinzip das, was die beiden von euch vorgestellten machen. Allerdings denke ich, dass meine App den Job irgendwie passender erledigt … zumindest aber gibt es eine andere Herangehensweise!

Die beiden Mini-Apps stellen sich mit detaillierten Erläuterungen auf den beiden folgenden Webseiten vor: