Homematic IP bringt sechs Sicherheitskameras in den Handel

Homematic IP erweitert sein Smart Home System um sechs Sicherheitskameras für Innenräume, Außenbereiche und die Haustür. Die bereits angekündigte Kamerafamilie ist ab sofort erhältlich und wird vollständig über die Homematic IP App verwaltet. Je nach Modell liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen zwischen 79,95 Euro und 229,95 Euro.

eQ-3 hatte den Ausbau des Systems um Kameras und zusätzliche Alarmfunktionen bereits im März angekündigt. Inzwischen fasst die App sicherheitsrelevante Geräte, Ereignisse und Statusmeldungen in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Diese zentrale Ansicht wurde im Juli mit Version 3.8.18 vorbereitet.

Kameras reagieren auf Sensoren und Alarme

Die Kameras lassen sich mit Bewegungsmeldern, Rauchmeldern und weiteren Komponenten des Systems verknüpfen. Löst ein Sensor aus, können Nutzer das Livebild in der App öffnen und die Situation prüfen. Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen zudem eine direkte Sprachverbindung, etwa mit Besuchern vor der Haustür oder Personen im überwachten Bereich.

Abhängig vom Modell stehen Funktionen wie Personen- und Geräuscherkennung, automatische Bewegungsverfolgung sowie Schwenk- und Neigebewegungen zur Verfügung. Die Außenlichtkamera kombiniert die Videoüberwachung mit einer integrierten Beleuchtung. Für Installationsorte ohne Stromanschluss bietet eQ-3 zudem eine akkubetriebene Außenkamera an.

Weitere Funktionen sollen per Softwareupdate folgen. Geplant sind unter anderem frei definierbare Überwachungsbereiche, die gleichzeitige Anzeige mehrerer Livebilder und eine zentrale Verwaltung der Alarmmeldungen. Für diese Erweiterungen und den Cloudspeicher verlangt der Anbieter nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Gebühren.

Speicherung lokal oder auf deutschen Servern

Aufnahmen können lokal auf einer microSD-Karte gesichert werden. Alternativ lassen sich Ereignisvideos verschlüsselt auf Servern in Deutschland speichern. Eine Registrierung ist für die Nutzung nicht erforderlich. Die Kameras sind außerdem in die bestehende VDE-Zertifizierung des Homematic IP Systems für IT-, Daten- und Protokollsicherheit einbezogen.

Die Innenkamera Basic kostet 79,95 Euro, während die Innenkamera Plus für 119,95 Euro angeboten wird. Die Akku-Außenkamera und die kabelgebundene Außenkamera liegen jeweils bei 169,95 Euro. Für die Video-Türklingel nennt eQ-3 einen Preis von 199,95 Euro. Die Außenlichtkamera ist mit 229,95 Euro das teuerste Modell der Reihe. Außenkamera, Außenlichtkamera und Türklingel sind zunächst in Weiß erhältlich. Anthrazitfarbene Varianten sollen ab Mitte August folgen.