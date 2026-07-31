Sechs Kameras für das Alarmsystem
Homematic IP bringt sechs Sicherheitskameras in den Handel
Homematic IP erweitert sein Smart Home System um sechs Sicherheitskameras für Innenräume, Außenbereiche und die Haustür. Die bereits angekündigte Kamerafamilie ist ab sofort erhältlich und wird vollständig über die Homematic IP App verwaltet. Je nach Modell liegen die unverbindlichen Preisempfehlungen zwischen 79,95 Euro und 229,95 Euro.
eQ-3 hatte den Ausbau des Systems um Kameras und zusätzliche Alarmfunktionen bereits im März angekündigt. Inzwischen fasst die App sicherheitsrelevante Geräte, Ereignisse und Statusmeldungen in einer gemeinsamen Übersicht zusammen. Diese zentrale Ansicht wurde im Juli mit Version 3.8.18 vorbereitet.
Kameras reagieren auf Sensoren und Alarme
Die Kameras lassen sich mit Bewegungsmeldern, Rauchmeldern und weiteren Komponenten des Systems verknüpfen. Löst ein Sensor aus, können Nutzer das Livebild in der App öffnen und die Situation prüfen. Mikrofone und Lautsprecher ermöglichen zudem eine direkte Sprachverbindung, etwa mit Besuchern vor der Haustür oder Personen im überwachten Bereich.
Abhängig vom Modell stehen Funktionen wie Personen- und Geräuscherkennung, automatische Bewegungsverfolgung sowie Schwenk- und Neigebewegungen zur Verfügung. Die Außenlichtkamera kombiniert die Videoüberwachung mit einer integrierten Beleuchtung. Für Installationsorte ohne Stromanschluss bietet eQ-3 zudem eine akkubetriebene Außenkamera an.
- Innenkamera Basic – Weiß, 79,95 Euro
- Innenkamera Plus – Weiß, 119,95 Euro
- Akku-Außenkamera – Weiß, 169,95 Euro
- Außenkamera – Weiß und Anthrazit, 169,95 Euro
- Außenlichtkamera – Weiß und Anthrazit, 229,95 Euro
- Video-Türklingel – Weiß und Anthrazit, 199,95 Euro
Weitere Funktionen sollen per Softwareupdate folgen. Geplant sind unter anderem frei definierbare Überwachungsbereiche, die gleichzeitige Anzeige mehrerer Livebilder und eine zentrale Verwaltung der Alarmmeldungen. Für diese Erweiterungen und den Cloudspeicher verlangt der Anbieter nach eigenen Angaben keine zusätzlichen Gebühren.
Speicherung lokal oder auf deutschen Servern
Aufnahmen können lokal auf einer microSD-Karte gesichert werden. Alternativ lassen sich Ereignisvideos verschlüsselt auf Servern in Deutschland speichern. Eine Registrierung ist für die Nutzung nicht erforderlich. Die Kameras sind außerdem in die bestehende VDE-Zertifizierung des Homematic IP Systems für IT-, Daten- und Protokollsicherheit einbezogen.
Die Innenkamera Basic kostet 79,95 Euro, während die Innenkamera Plus für 119,95 Euro angeboten wird. Die Akku-Außenkamera und die kabelgebundene Außenkamera liegen jeweils bei 169,95 Euro. Für die Video-Türklingel nennt eQ-3 einen Preis von 199,95 Euro. Die Außenlichtkamera ist mit 229,95 Euro das teuerste Modell der Reihe. Außenkamera, Außenlichtkamera und Türklingel sind zunächst in Weiß erhältlich. Anthrazitfarbene Varianten sollen ab Mitte August folgen.
Toll nur um 50 % zu teuer
Dafür aber um 100% mehr an Sicherheit!
Warum sollte es sicherer sein? Die hängen am netz und können wie jedes andere gerät Schwachstellen haben…
Im Vergleich zu was?
Zum Markt, ich habe zum Beispiel Aqara G100 für draussen und E1 für drinnen, die können auch Apple und Matter
… die WLAN-Außenkamera mit Akku ( für 6 Monate ? ) klingt interessant ( für den Garten ).
Mal Schauen was demnächst die Usererfahrungen sagen.
Die Integration von Kameras und Doorbell für meine Begriffe um Jahre verschlafen…
Gemessen daran, dass man hier vom Ökosystem eines europäischen Herstellers profitiert, welcher seit vielen Jahren sichere und verlässliche Produkte ohne unnötigen Schnick-Schnack aber top Support liefert, ist der Preis vollkommen in Ordnung.
Der Homematic IP Access Point wird ja zum Betrieb einer Kamera vorausgesetzt. Lässt sich dieser direkt in Home Assistant betreiben? Oder gibt es einen entsprechenden Dongle für HA?
Mal Tests zu den Kameras abwarten